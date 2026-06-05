Espaço infantil querido por pais encerra atividades em Salvador

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Um dos espaços infantis mais conhecidos por famílias que frequentam o Salvador Shopping não faz mais parte da rotina do centro de compras. A YouPlay anunciou o encerramento das atividades da unidade localizada no empreendimento, em Salvador, por meio de um comunicado publicado nas redes sociais.

Segundo a empresa, a operação foi encerrada no dia 31 de maio de 2026. Apesar do fechamento, a rede informou que continuará atendendo normalmente na unidade instalada no Shopping Paralela.

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Anúncio foi feito nas redes sociais

Em publicação direcionada aos clientes, a empresa agradeceu o apoio recebido ao longo dos anos e destacou que a unidade do Shopping Paralela permanece em funcionamento.

"Informamos que encerramos nossas atividades na unidade do Salvador Shopping em 3l/05/2026.

Agradecemos a confiança e a parceria de todos os nossos clientes ao longo desse periodo.

Continuaremos atender do normalmente em nossa unidade do Shopping Paralela, que permanece em pleno funcionamento, pronta para recebé-los com o mesmo carinho e qualidade de sempre."

Clientes lamentam fechamento



Após o anúncio, diversos clientes utilizaram as redes sociais para demonstrar tristeza com o encerramento das atividades. Muitos destacaram a importância do espaço na rotina das famílias e o vínculo criado com a equipe da unidade.

“Que pena! Era minha salvação pra deixar minha filha”, comentou uma cliente.

Outra frequentadora também lamentou a decisão.

“Que pena!!! Falei já com vcs e repito: o shopping que perdeu, pq ali era um local de confiança que os pais deixavam os filhos brincando, se divertindo…. Era o momento que a gente podia sentar pra tomar um cafezinho. Vcs farão mta falta no Salvador!”, comentou.

Já uma terceira cliente relembrou o apoio que encontrou no local durante períodos mais corridos do dia a dia.

“Gratidão pelo atendimento , cuidado e carinho de cada um , por vezes foram minha salvação em dias corridos de trabalho e meu pequeno amava muito.”, declarou.

Como funcionava o espaço



A YouPlay é uma rede especializada em recreação e entretenimento infantil, presente em diversos shopping centers do país. O serviço oferece aos pais a possibilidade de deixar as crianças sob supervisão de monitores enquanto realizam compras, trabalham ou cumprem outros compromissos.

Entre as atrações disponibilizadas estão piscina de bolinhas, estações de jogos, circuitos de desafios e oficinas recreativas. As unidades também costumam receber festas de aniversário e outros eventos voltados ao público infantil.

Além das atividades de lazer, a empresa adota procedimentos de identificação das crianças e dos responsáveis, com foco na segurança durante a permanência nos espaços.

Com o encerramento da operação no Salvador Shopping, os clientes da capital baiana que desejarem utilizar os serviços da marca deverão procurar a unidade do Shopping Paralela, que segue funcionando normalmente.