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SALVADOR

Chuva em Salvador faz ferry suspender transporte de veículos pesados

Não há previsão para a retomada completa do serviço

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa da imagem Chuva em Salvador faz ferry suspender transporte de veículos pesados
Foto: Internacional Travessias | Divulgação

A Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa que administra o sistema ferry-boat, informou que suspendeu, nesta sexta-feira, 5, o transporte de veículos pesados e motocicletas. A decisão foi tomada por conta das condições climáticas adversas na capital baiana, e ainda não há previsão para a retomada completa do serviço.

Além disso, a concessionária alerta que a operação pode sofrer mudanças ao longo do dia, com possibilidade de atrasos e até interrupções em algumas viagens. Segundo a ITS, a prioridade é garantir a segurança da navegação e preservar a integridade de passageiros e tripulantes.

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"A ITS reforça que a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana são fatores determinantes para a tomada de decisões operacionais. Dessa forma, as condições meteorológicas serão monitoradas continuamente e, sempre que necessário, medidas preventivas poderão ser adotadas visando à segurança dos passageiros e tripulantes", afirma a empresa.

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Marinha emite alerta

A Marinha do Brasil também emitiu um aviso de mau tempo, prevendo ventos fortes que podem chegar a 60 km/h em áreas do litoral da Bahia, no trecho entre Porto Seguro e Salvador. O alerta é válido entre a madrugada e a tarde desta sexta-feira, 5.

Na capital, a atuação de uma frente fria já altera o clima, com previsão de chuvas de intensidade moderada a forte ao longo do dia. Para o fim de semana, a tendência é de redução gradual da intensidade, mas ainda com possibilidade de pancadas isoladas entre sábado, 6, e domingo, 7.

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