Ferry-Boat terá operação especial no feriado de Corpus Christi

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Entre os dias 3 e 10 de junho, o sistema Ferry-Boat operará em esquema especial para atender a demanda de passageiros e veículos durante o feriadão de Corpus Christi. Mais de 104 mil passageiros e aproximadamente 17 mil carros devem sair de Salvador pelo mar em direção a Ilha de Itaparica.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), em parceria com a Internacional Travessias Salvador (ITS) - concessionária responsável pela operação do serviço -, coordena a ação.

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Equipes de atendimento, segurança e apoio operacional serão reforçadas nos terminais de São Joaquim, em Salvador, e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. E, conforme a demanda do dia, viagens extras também poderão ser disponibilizadas.

Durante o feriadão, os terminais funcionarão das 5h às 23h30. Os usuários poderão acompanhar o tempo de espera, horários, quantidade de embarcações em operação, tarifas e orientações sobre o serviço Hora Marcada através dos canais digitais da ITS.

Atendimento prioritário para idosos, pessoas com deficiência e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) terão atendimento prioritário, de acordo com o que prevê a lei. Passageiros com 80 anos terão prioridade especial dentro deste grupo.

Os usuários do sistema Hora Marcada e do Agendamento SAC Digital vão contar com serviço de triagem exclusiva e guichês específicos para agilizar o embarque e reduzir o tempo de espera.