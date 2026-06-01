Corpus Christi: veja o que vai funcionar durante o feriado

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O feriado de Corpus Christi, que ocorre nesta quinta-feira, 4, alterará a rotina dos estabelecimentos comerciais de Salvador e da Região Metropolitana (RMS), fazendo com que os pontos comerciais operem em horários especiais.

Vale ressaltar que a capital baiana, a data é considerada feriado municipal e prevê a dispensa do trabalho. De acordo com a legislação trabalhista, caso a empresa exija expediente normal, o colaborador terá direito ao pagamento do dia em dobro ou a uma folga compensatória.

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Os principais centros de compras já começaram a divulgar a agenda de horários especiais para a data festiva.

Confira o que abre e fecha

Shopping Center Lapa

Lojas e quiosques: abrem das 11h às 17h;

Praça de Alimentação: funciona das 11h às 19h;

Cinema: segue a programação regular disponível no site oficial;

Estacionamento: gratuito para os clientes durante o feriado.

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)

O empreendimento manterá todas as suas operações em funcionamento, oferecendo opções de compras, lazer e gastronomia. Os horários praticados no feriado de quinta-feira seguirão o cronograma de domingos:

Lojas âncoras: funcionam das 12h às 21h;

Demais lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h;

Praça de Alimentação: opera das 12h às 21h;

Alameda Gourmet: atende os clientes das 12h às 22h.

Parque Shopping - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Shopping Barra

Lojas: Abertas das 12h às 20h;

Praça de Alimentação / fast food: das 12h às 20h;

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): A partir das 12h.;

Cinema: Consulte a programação no site

Shopping Barra - Foto: Divulgação

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques: Fechados;

Restaurantes: Funcionamento a partir das 12h;

Horário do cinema: conforme programação do site;

Horário de funcionamento da Academia Alpha Fitness: conforme programação no site.

Shopping Paseo - Foto: Divulgação

Salvador Shopping

RedeMix: 11h às 21h;

Âncoras/Megalojas, Lazer, Alimentação, Farmácias e Vila Junina: 12h às 21h;

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.

Salvador Norte Shopping