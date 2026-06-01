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SALVADOR

Corpus Christi: veja o que vai funcionar durante o feriado

Confira programação de comércios em Salvador e Região Metropolitana

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Salvador Shopping
Salvador Shopping - Foto: Divulgação

O feriado de Corpus Christi, que ocorre nesta quinta-feira, 4, alterará a rotina dos estabelecimentos comerciais de Salvador e da Região Metropolitana (RMS), fazendo com que os pontos comerciais operem em horários especiais.

Vale ressaltar que a capital baiana, a data é considerada feriado municipal e prevê a dispensa do trabalho. De acordo com a legislação trabalhista, caso a empresa exija expediente normal, o colaborador terá direito ao pagamento do dia em dobro ou a uma folga compensatória.

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Os principais centros de compras já começaram a divulgar a agenda de horários especiais para a data festiva.

Confira o que abre e fecha

Shopping Center Lapa

  • Lojas e quiosques: abrem das 11h às 17h;
  • Praça de Alimentação: funciona das 11h às 19h;
  • Cinema: segue a programação regular disponível no site oficial;
  • Estacionamento: gratuito para os clientes durante o feriado.

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Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)

O empreendimento manterá todas as suas operações em funcionamento, oferecendo opções de compras, lazer e gastronomia. Os horários praticados no feriado de quinta-feira seguirão o cronograma de domingos:

  • Lojas âncoras: funcionam das 12h às 21h;
  • Demais lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h;
  • Praça de Alimentação: opera das 12h às 21h;
  • Alameda Gourmet: atende os clientes das 12h às 22h.
Parque Shopping
Parque Shopping - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Shopping Barra

  • Lojas: Abertas das 12h às 20h;
  • Praça de Alimentação / fast food: das 12h às 20h;
  • Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): A partir das 12h.;
  • Cinema: Consulte a programação no site
Shopping Barra
Shopping Barra - Foto: Divulgação

Shopping Paseo

  • Lojas e Quiosques: Fechados;
  • Restaurantes: Funcionamento a partir das 12h;
  • Horário do cinema: conforme programação do site;
  • Horário de funcionamento da Academia Alpha Fitness: conforme programação no site.
Shopping Paseo
Shopping Paseo - Foto: Divulgação

Salvador Shopping

  • RedeMix: 11h às 21h;
  • Âncoras/Megalojas, Lazer, Alimentação, Farmácias e Vila Junina: 12h às 21h;
  • Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.

Salvador Norte Shopping

  • Mix Mateus: 07h às 22h;
  • Âncoras/Megalojas, Lazer, Alimentação, Farmácias e Vila Junina: 12h às 21h;
  • Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.
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feriado shopping trabalho

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