SALVADOR
Famosa marca de calçados fecha loja em principal shopping de Salvador
Unidade da Santa Lolla no Shopping da Bahia encerrará as atividades
Clientes da Santa Lolla em Salvador receberam uma notícia que pegou muita gente de surpresa. A marca brasileira, conhecida pelos calçados, bolsas e acessórios femininos, anunciou o fechamento da unidade localizada no Shopping da Bahia e já iniciou uma grande liquidação para esvaziar o estoque.
O comunicado foi divulgado pela empresa nas redes sociais no último domingo, 311. A partir desta segunda-feira, 01, os consumidores já podem aproveitar os descontos oferecidos pela loja durante o período de encerramento das atividades.
Liquidação segue até junho
Segundo a marca, a campanha promocional acontece até o próximo dia 10 de junho, data em que a unidade encerrará oficialmente o funcionamento.
Na publicação, a empresa também convidou os clientes a acompanharem as redes sociais para conferir as ofertas disponíveis durante os últimos dias da operação.
"Acompanhe nossos stories e fique por dentro de todas as oportunidades que preparamos", informou a Santa Lolla.
Leia Também:
Marca segue presente em Salvador
Apesar do fechamento da loja no Shopping da Bahia, a Santa Lolla continuará operando na capital baiana.
A marca mantém uma unidade em funcionamento no Salvador Shopping, que seguirá atendendo normalmente os clientes da cidade.