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BRASIL

Greve geral em Portugal afeta voos no Brasil; veja rotas atingidas

Paralisação foi convocada em protesto contra mudanças na legislação trabalhista

Victoria Isabel
Por
Latam Airlines
Latam Airlines - Foto: Divulgação

Passageiros com viagens entre Brasil e Portugal devem redobrar a atenção nesta semana. A greve geral convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-Intersindical Nacional) para esta quarta-feira, 3, já provocou cancelamentos e alterações em voos das companhias TAP Air Portugal, Latam e Azul.

O Aeroporto de Lisboa orientou os viajantes a verificarem a situação dos voos diretamente com as companhias antes de se dirigirem ao terminal.

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A paralisação foi convocada em protesto contra mudanças na legislação trabalhista propostas pelo governo português.

Segundo os sindicatos, as medidas podem facilitar demissões, flexibilizar jornadas e ampliar a precarização das relações de trabalho. Além do transporte aéreo, a greve também deve afetar outros serviços públicos e sistemas de transporte em Portugal.

Voos mantidos pela TAP entre Brasil e Portugal

  • São Paulo (Guarulhos-Lisboa): TP82 e TP88 (dias 2 e 3 de junho)
  • São Paulo (Lisboa-Guarulhos): TP89 (3 de junho)
  • São Paulo (Guarulhos-Porto): TP94 (2 de junho)
  • Rio de Janeiro (Galeão-Lisboa): TP72 e TP74 (dias 2 e 3 de junho)
  • Rio de Janeiro (Lisboa-Galeão): TP73 (3 de junho)
  • Natal-Lisboa: TP6 (2 de junho)
  • Recife-Lisboa: TP12 (2 de junho)
  • Belém-Lisboa: TP48 (2 de junho)
  • Brasília-Lisboa: TP58 (2 de junho)
  • Belo Horizonte-Lisboa: TP104 (2 de junho)
  • Porto Alegre-Lisboa: TP118 (3 de junho)

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Voos cancelados pela Latam

  • Guarulhos-Lisboa: LA8146 e LA8148 (2 de junho)
  • Lisboa-Guarulhos: LA8147 e LA8149 (3 de junho)

A companhia informou que os passageiros poderão remarcar a viagem sem multa, alterar o destino mediante diferença tarifária ou solicitar reembolso integral.

Voos cancelados pela Azul

  • Viracopos-Lisboa: AD8750 e AD8900 (2 de junho)
  • Lisboa-Viracopos: AD8751 e AD8901 (3 de junho)

A Azul informou que os clientes afetados estão sendo comunicados e receberão assistência para minimizar os impactos da paralisação.

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