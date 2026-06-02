PRÊMIO ACUMULADO
Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 32 milhões
Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 3.014
Para quem sonha em ficar milionário, a oportunidade pode estar chegando no próximo sorteio da Mega-Sena que ocorrerá, neste sábado, 6.
O prêmio estimado é de R$32 milhões, valor acumulado, já que ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 3.014, realizado na noite desta nesta terça-feira, 2.
Os jogos podem ser feitos até as 20h - horário de Brasília - do sábado, em qualquer casa lotérica do país ou também por meio da internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, está custando R$ 6.
Leia Também:
Concurso 3.014
Os números sorteados no sorteio da Mega-Sena desta terça-feira foram: 27 - 30 - 35 - 40 - 44 - 58.
Entre os apostadores, 24 acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 57.298,00 cada um. Outros 1.782 jogadores acertaram as quatro dezenas e vão levar para casa R$ 1.272,01.