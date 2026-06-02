Conta de luz terá taxa extra em junho; veja quanto será cobrado

Os consumidores brasileiros continuarão pagando mais pela energia elétrica em junho. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou a manutenção da bandeira tarifária amarela para o mês, o que representa uma cobrança adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.



A decisão foi anunciada pela agência reguladora em razão da redução das chuvas e da diminuição da capacidade de geração das usinas hidrelétricas. Com os reservatórios em níveis menos favoráveis, o sistema elétrico precisa recorrer às usinas termelétricas, que possuem custos de operação mais elevados.

Quanto a bandeira amarela acrescenta na conta

A bandeira amarela gera uma cobrança extra de R$ 18,85 por megawatt-hora (MWh) consumido, o equivalente a R$ 1,88 para cada 100 kWh. Na prática, uma residência com consumo médio de 187 kWh por mês terá um acréscimo de aproximadamente R$ 3,52 na fatura de energia.



O valor é aplicado automaticamente pelas distribuidoras e aparece destacado na conta de luz.

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Entenda por que a energia ficou mais cara

Segundo a Aneel, o acionamento da bandeira amarela ocorre devido ao avanço do período seco no país. Com menos chuvas, a produção de energia pelas hidrelétricas diminui, exigindo o uso complementar das termelétricas.

Essas usinas utilizam combustíveis como gás natural, óleo diesel e carvão mineral para gerar eletricidade, tornando o custo da produção energética mais alto.



Entre janeiro e abril, os consumidores permaneceram sob bandeira verde, sem cobrança adicional, graças às condições favoráveis dos reservatórios. Em maio, porém, a Aneel já havia acionado a bandeira amarela, cenário que foi mantido para junho.

Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias

Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias tem o objetivo de informar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica no país.



As cores funcionam como um indicador das condições de produção energética:

Bandeira verde: sem cobrança extra;

Bandeira amarela: R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos;

Bandeira vermelha patamar 1: R$ 4,46 a cada 100 kWh;

Bandeira vermelha patamar 2: R$ 7,87 a cada 100 kWh.

Quanto mais desfavoráveis forem as condições de geração de energia, maior é o valor adicional cobrado dos consumidores.

Aneel recomenda uso consciente de energia

Diante da manutenção da bandeira amarela, a Aneel reforça a importância do consumo consciente para evitar impactos maiores na conta de luz.



Medidas simples, como apagar luzes de ambientes vazios, reduzir o tempo de banho elétrico e desligar aparelhos da tomada quando não estiverem em uso, podem ajudar a diminuir o consumo e amenizar o efeito da cobrança adicional ao longo do mês.