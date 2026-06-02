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ECONOMIA

Gigante dos eletrodomésticos demite 2 mil funcionários e recorre a aporte bilionário

Empresa sueca tenta conter endividamento e melhorar resultados após queda no consumo

Luan Julião
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Imagem ilustrativa da imagem Gigante dos eletrodomésticos demite 2 mil funcionários e recorre a aporte bilionário
Foto: Rodrigues Pozzebom | ABr | 11.12.2011

A fabricante sueca Electrolux, referência global no setor de eletrodomésticos, está passando por um amplo processo de reestruturação para enfrentar um cenário financeiro considerado desafiador. A empresa tem adotado uma série de medidas simultâneas, que incluem cortes de postos de trabalho, encerramento de unidades industriais e uma forte injeção de capital para sustentar suas operações.

Como parte desse movimento de reorganização, os acionistas aprovaram uma emissão de ações que resultou na captação de cerca de R$ 4,8 bilhões. Segundo a companhia, os recursos serão direcionados principalmente para o fortalecimento da estrutura financeira, redução do endividamento e apoio às mudanças operacionais em curso.

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Fechamento de fábricas gera demissões na Europa e América Latina

No campo produtivo, as mudanças já provocaram impactos significativos. Na Itália, uma fábrica foi fechada, levando à demissão de aproximadamente 1.700 trabalhadores. No Chile, a desativação de uma unidade em Santiago resultou no desligamento de cerca de 400 funcionários. No total, mais de dois mil postos de trabalho foram atingidos pelas medidas de ajuste.

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A empresa afirma que o processo de reestruturação ocorre em resposta a um ambiente de maior pressão competitiva, impulsionado pelo avanço de fabricantes asiáticos, além dos efeitos da inflação em diferentes mercados e da desaceleração no consumo das famílias.

Diante desse cenário, a estratégia da Electrolux é acelerar ações de redução de custos e ganho de eficiência, com a expectativa de melhorar seus resultados financeiros e consolidar sua posição no mercado global de eletrodomésticos.

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brasil demissões economia

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