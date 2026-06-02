Advogada brasileira morre após acidente em safári na África

A advogada Meire Aparecida de Amorim, de 45 anos, morreu na última sexta-feira, 29, durante um passeio turístico na Namíbia, país localizado no sul da África. Ela participava de um safári quando o veículo em que estava se envolveu em um acidente e capotou.



Natural de Minas Gerais, Meire morava no Distrito Federal, onde atuava na Gerência Nacional de Assuntos Estratégicos Trabalhistas (GEATR-DF) da Caixa Econômica Federal.

Acidente ocorreu durante passeio turístico

De acordo com as informações divulgadas, a advogada realizava um safári quando o carro em que estava capotou. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas pelas autoridades até o momento.



A Namíbia é um dos destinos mais procurados da África para safáris e turismo de natureza, atraindo visitantes de diversas partes do mundo em busca da observação da vida selvagem e das paisagens do deserto africano.

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Entidades lamentam a morte

Em nota, a Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas da advogada.



"Nossos mais sinceros sentimentos e desejando que encontrem conforto e força para enfrentar essa inestimável perda", afirmou a entidade.

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal e a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal também divulgaram notas de pesar pela morte da profissional.



As entidades prestaram solidariedade à família e desejaram força e união aos amigos e familiares neste momento de luto.

Carreira no Distrito Federal

Meire Aparecida de Amorim era integrante da equipe jurídica da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal e atuava na área de assuntos estratégicos trabalhistas da instituição.



A morte da advogada gerou comoção entre colegas de profissão e membros da advocacia, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e mensagens de condolências à família.