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NAMÍBIA

Advogada brasileira morre após acidente em safári na África

Veículo em que mulher estava capotou durante passeio no país africano

Isabela Cardoso
Por
Meire Aparecida de Amorim
Meire Aparecida de Amorim - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A advogada Meire Aparecida de Amorim, de 45 anos, morreu na última sexta-feira, 29, durante um passeio turístico na Namíbia, país localizado no sul da África. Ela participava de um safári quando o veículo em que estava se envolveu em um acidente e capotou.

Natural de Minas Gerais, Meire morava no Distrito Federal, onde atuava na Gerência Nacional de Assuntos Estratégicos Trabalhistas (GEATR-DF) da Caixa Econômica Federal.

Acidente ocorreu durante passeio turístico

De acordo com as informações divulgadas, a advogada realizava um safári quando o carro em que estava capotou. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas pelas autoridades até o momento.

A Namíbia é um dos destinos mais procurados da África para safáris e turismo de natureza, atraindo visitantes de diversas partes do mundo em busca da observação da vida selvagem e das paisagens do deserto africano.

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Entidades lamentam a morte

Em nota, a Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas da advogada.

"Nossos mais sinceros sentimentos e desejando que encontrem conforto e força para enfrentar essa inestimável perda", afirmou a entidade.

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A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal e a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal também divulgaram notas de pesar pela morte da profissional.

As entidades prestaram solidariedade à família e desejaram força e união aos amigos e familiares neste momento de luto.

Carreira no Distrito Federal

Meire Aparecida de Amorim era integrante da equipe jurídica da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal e atuava na área de assuntos estratégicos trabalhistas da instituição.

A morte da advogada gerou comoção entre colegas de profissão e membros da advocacia, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e mensagens de condolências à família.

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Tags

acidente Africa distrito federal

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