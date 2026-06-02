Acidente entre van escolar e caminhão mata cinco estudantes de colégio militar

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Cinco estudantes do Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro morreram em um acidente envolvendo uma van escolar e um caminhão na noite de segunda-feira (1º), na GO-518, entre Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, no oeste de Goiás. Outras oito pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista da van.

Segundo as investigações iniciais, a van, que transportava 13 ocupantes, colidiu na traseira de um caminhão carregado com gado. A Polícia Científica informou que o veículo estava parado na rodovia e sem sinalização, mas as causas do acidente ainda serão esclarecidas pela perícia.

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As vítimas eram estudantes que retornavam de Sanclerlândia para Córrego do Ouro após as aulas. Os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal na madrugada desta terça-feira, 2, e os velórios ocorrerão em Córrego do Ouro e São Luís de Montes Belos.

Conheça as vítimas fatais

Em nota, a Câmara Municipal de Córrego do Ouro lamentou o acidente e divulgou os nomes dos estudantes mortos:

Lucas Antônio de Souza Dias, 14 anos

Ezequiel Souza Oliveira, 14 anos

Isadora Monteiro da Silva, 12 anos

Isadora Castro Neves, 12 anos

Maria Carolina Sabino Alves, 11 anos

Dos feridos, quatro foram atendidos no Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos e receberam alta após avaliação médica. Outros três foram encaminhados ao Hugol, em Goiânia. Um deles segue em estado grave na UTI Pediátrica, enquanto os demais apresentam quadro estável.

Investigação

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. Os testes do bafômetro realizados nos motoristas da van e do caminhão tiveram resultado negativo. Há ainda a suspeita de que a visibilidade do condutor da van tenha sido prejudicada pelo farol alto de um veículo que trafegava no sentido contrário.

Em razão da tragédia, o Governo de Goiás decretou luto oficial de três dias e suspendeu as aulas da rede estadual em Sanclerlândia e Córrego do Ouro.