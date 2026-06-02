BRASIL
Chegou o calor: junho será o mês mais quente no Brasil
Mesmo com o grande volume de chuvas previsto, as temperaturas vão subir
O InInstituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apresentou a previsão climática para o mês de junho no Brasil todo. O resultado apresentou uma possível alta na média de chuvas e temperatura em todo o país.
De acordo com o Inmet, os maiores acumulados de precipitação se concentrarão em áreas das regiões Norte, Nordeste e Sul.
Em contrapartida, os termômetros devem registrar marcas acima da média histórica em praticamente todo o território nacional, com destaque para a faixa central do país.
Confira os resultados por região
Comportamento dos termômetros
Mesmo com a umidade elevada em alguns setores, o calor deve predominar no país, com marcas acima dos padrões de junho em todas as regiões.
Centro-Oeste
Na porção central do Brasil, a previsão aponta para temperaturas até 1°C acima da média na maior parte da região.
O calor será ainda mais intenso no leste de Goiás, no noroeste e sudoeste de Mato Grosso e em grande parte de Mato Grosso do Sul, onde os termômetros podem registrar desvios de até 1,5°C acima do esperado.
Nordeste
O Inmet projeta anomalias térmicas positivas de até 1°C acima da média histórica em grande parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
Sul
A temperatura média deve subir cerca de 1°C nos três estados da região. Contudo, em áreas específicas como o norte do Paraná e o extremo oeste de Santa Catarina, o aquecimento pode ser mais severo, atingindo até 1,5°C acima do padrão para o início do inverno.
Norte
O predomínio na região será de marcas térmicas até 1°C superiores à média de junho. As únicas exceções ficam por conta do extremo noroeste do Pará, do centro-sul de Roraima e do centro-norte de Rondônia, onde as temperaturas devem permanecer próximas à normalidade climatológica.
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Distribuição das chuvas
Nordeste
A previsão para a região projeta volumes de chuva acima da média histórica na porção norte do Maranhão e do Piauí, além de áreas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Nas demais localidades e no interior nordestino, os acumulados devem ficar dentro da faixa normal para o período.
Sul
Os modelos meteorológicos indicam chuvas acima da média em praticamente todo o território do Rio Grande do Sul.
Por outro lado, na maior parte do Paraná e no nordeste de Santa Catarina, a tendência é de acumulados dentro ou ligeiramente abaixo do padrão climatológico para o mês.
Norte
O Inmet projeta volumes superiores à média histórica em quase todo o estado do Pará, no sudoeste e centro-leste do Amazonas, no centro-sul de Roraima e em todo o Amapá.
Contudo, o restante de Roraima e o noroeste paraense devem enfrentar um período com precipitações abaixo da média.