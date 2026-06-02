Chegou o calor: junho será o mês mais quente no Brasil

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O InInstituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apresentou a previsão climática para o mês de junho no Brasil todo. O resultado apresentou uma possível alta na média de chuvas e temperatura em todo o país.



De acordo com o Inmet, os maiores acumulados de precipitação se concentrarão em áreas das regiões Norte, Nordeste e Sul.

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Em contrapartida, os termômetros devem registrar marcas acima da média histórica em praticamente todo o território nacional, com destaque para a faixa central do país.

Confira os resultados por região

Comportamento dos termômetros

Mesmo com a umidade elevada em alguns setores, o calor deve predominar no país, com marcas acima dos padrões de junho em todas as regiões.

Centro-Oeste

Na porção central do Brasil, a previsão aponta para temperaturas até 1°C acima da média na maior parte da região.

O calor será ainda mais intenso no leste de Goiás, no noroeste e sudoeste de Mato Grosso e em grande parte de Mato Grosso do Sul, onde os termômetros podem registrar desvios de até 1,5°C acima do esperado.

Nordeste

O Inmet projeta anomalias térmicas positivas de até 1°C acima da média histórica em grande parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Termômetro - Foto: Divulgação

Sul

A temperatura média deve subir cerca de 1°C nos três estados da região. Contudo, em áreas específicas como o norte do Paraná e o extremo oeste de Santa Catarina, o aquecimento pode ser mais severo, atingindo até 1,5°C acima do padrão para o início do inverno.

Norte

O predomínio na região será de marcas térmicas até 1°C superiores à média de junho. As únicas exceções ficam por conta do extremo noroeste do Pará, do centro-sul de Roraima e do centro-norte de Rondônia, onde as temperaturas devem permanecer próximas à normalidade climatológica.

Distribuição das chuvas

Nordeste

A previsão para a região projeta volumes de chuva acima da média histórica na porção norte do Maranhão e do Piauí, além de áreas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Nas demais localidades e no interior nordestino, os acumulados devem ficar dentro da faixa normal para o período.

Chuva em Salvador - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Sul

Os modelos meteorológicos indicam chuvas acima da média em praticamente todo o território do Rio Grande do Sul.

Por outro lado, na maior parte do Paraná e no nordeste de Santa Catarina, a tendência é de acumulados dentro ou ligeiramente abaixo do padrão climatológico para o mês.

Norte

O Inmet projeta volumes superiores à média histórica em quase todo o estado do Pará, no sudoeste e centro-leste do Amazonas, no centro-sul de Roraima e em todo o Amapá.

Contudo, o restante de Roraima e o noroeste paraense devem enfrentar um período com precipitações abaixo da média.