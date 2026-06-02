Nubank fora do ar: usuários reclamam de instabilidade nesta terça

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Usuários do banco digital Nubank têm relatado instabilidades na manhã desta terça-feira, 2, em ferramentas como login e Pix. O assunto está em alta no Google Trends, bem como nas redes sociais.

O site Downdetector, responsável por monitorar o funcionamento de serviços online, registrou 101 queixas às 9h36.

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Em contrapartida, inúmeros usuários relataram aumento no limite do crédito, mas não indícios de que a instabilidade tenha alguma relação com o benefício.

Em nota enviada ao portal A TARDE, o Nubank confirmou que houve uma instabilidade temporária no Pix, mas que a situação "está integralmente solucionada".

Confira relatos:

Publicação do X - Foto: Reprodução/X

Publicação do X - Foto: Reprodução/X

Publicação do X - Foto: Reprodução/X

Publicação do X - Foto: Reprodução/X

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Segunda queda em 1 semana

Esta é a segunda queda do Nubank registrada em menos de uma semana. Na última quarta-feira, 27, clientes relataram instabilidade no funcionamento do Pix, tanto para enviar quanto para receber transferências instantâneas.

A maior parte das queixas apontava para transações "em processamento" por tempo indeterminado ou mensagens de erro genéricas emitidas pelo aplicativo, impedindo a conclusão da operação.