Adversário do Brasil, Japão tem dois jogadores acusados de estupro

Antes da bola rolar para o confronto entre Brasil e Japão, válido pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira, 29, às 14h, um tema extracampo também chama atenção. Pelo menos cinco jogadores que disputam o Mundial respondem ou responderam a acusações de estupro ou agressão sexual. Entre eles, estão dois atletas da seleção japonesa, adversária da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Apesar das investigações e processos, a presença dos jogadores na Copa é permitida porque a Fifa não possui uma norma que impeça automaticamente a inscrição de atletas acusados ou que respondam judicialmente por esse tipo de crime. Em regra, a entidade afirma respeitar os trâmites da Justiça de cada país e entende que a convocação dos jogadores cabe às respectivas federações nacionais.

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Assim, enquanto não houver uma punição disciplinar aplicada pela própria Fifa, uma decisão judicial que restrinja o exercício da profissão ou outra sanção legal, os atletas seguem aptos para atuar normalmente.

Dois jogadores do Japão chegam à Copa após acusações

Os casos de Junya Ito e Kaishu Sano ganharam grande repercussão no futebol japonês e voltaram aos holofotes às vésperas do duelo contra o Brasil.

Autor de um dos gols na goleada japonesa por 4 a 0 sobre a Tunísia na fase de grupos, Junya Ito foi acusado de abuso sexual no início de 2024. Na ocasião, duas mulheres afirmaram à polícia que o atacante teria cometido o crime em um hotel na cidade de Osaka, enquanto ambas estavam embriagadas.

A repercussão fez com que Ito fosse cortado da disputa da Copa da Ásia. Posteriormente, o próprio jogador apresentou uma denúncia criminal contra as acusadoras, alegando que havia sido alvo de falsas acusações.

Em agosto de 2024, o Ministério Público do Japão decidiu encerrar o caso sem apresentar denúncia contra qualquer uma das partes, alegando insuficiência de provas.

Outro nome presente na seleção japonesa é o volante Kaishu Sano. Em julho de 2024, ele chegou a ser preso sob acusação de ter agredido sexualmente uma mulher de aproximadamente 30 anos em um hotel de Tóquio.

Após o encerramento do processo, sem condenação, Sano foi liberado pelas autoridades japonesas e voltou a defender a seleção nacional. Antes de seu retorno, o meio-campista fez um pronunciamento público.

"Peço sinceras desculpas por ter causado transtornos e preocupações a tantas pessoas por causa das minhas ações. Daqui para frente, pretendo continuar demonstrando, por meio das minhas atitudes, palavras e tudo o que eu puder fazer, meu comprometimento, além de contribuir para a sociedade também fora dos gramados", declarou Kaishu Sano em 2025.

O técnico Hajime Moriyasu também justificou a decisão de recolocar o jogador na equipe japonesa.

"Tenho acompanhado sua trajetória o tempo todo e, após conversar pessoalmente com ele, senti fortemente que ele está verdadeiramente arrependido. Perguntei a mim mesmo se deveríamos simplesmente excluir alguém da sociedade ou do mundo do futebol por ter cometido um erro. Decidi que seria melhor, como uma família, oferecer a ele uma oportunidade de recomeçar", afirmou Hajime Moriyasu, técnico do Japão desde 2018.

Capitão de Cabo Verde é investigado

Outro caso envolvendo um participante da Copa é o do atacante Ryan Mendes, capitão de Cabo Verde. O jogador é investigado pela polícia da Nova Zelândia após uma brasileira denunciá-lo por estupro. O episódio teria ocorrido em março, durante amistosos da seleção cabo-verdiana na Oceania.

Segundo informações do ge, a polícia reuniu imagens do circuito interno do hotel e aguarda o resultado dos exames periciais realizados na vítima para concluir o inquérito. Somente após essa etapa será decidido se haverá apresentação de denúncia à Justiça.

Pela legislação neozelandesa, uma eventual condenação por violência sexual pode resultar em pena de até 20 anos de prisão, dependendo da gravidade do crime.

Sobre o caso, a Fifa divulgou a seguinte manifestação:

"A Fifa trata com a máxima seriedade qualquer denúncia de conduta imprópria e dispõe de um processo claro para que qualquer pessoa envolvida com o futebol possa comunicar um incidente.

Como regra geral, os órgãos judiciais independentes da Fifa não comentam sobre denúncias que possam ou não ter recebido, nem confirmam ou negam a existência de investigações em andamento sobre supostos casos. Caso decidam tornar alguma informação pública, isso será feito no momento e da forma que considerarem apropriados.

A Fifa está em contato com as autoridades da Nova Zelândia. Neste momento, não faremos comentários adicionais".





Hakimi aguarda julgamento na França

Principal referência técnica da seleção de Marrocos, Achraf Hakimi também disputa a Copa enquanto responde a um processo na Justiça francesa.

O lateral do PSG foi acusado de estupro por uma mulher de 24 anos em fevereiro de 2023. Segundo a denúncia, os dois se conheceram pelo Instagram e, durante um encontro na residência do jogador, ele teria cometido o crime sem o consentimento da vítima.

Indiciado em março daquele ano, Hakimi tentou arquivar o caso, mas teve o pedido rejeitado pelo Tribunal de Apelação de Versalhes. Com isso, responderá ao julgamento.

Ao comentar a decisão da Justiça, o marroquino declarou:

"Hoje em dia, uma acusação de estupro é suficiente para justificar um julgamento, mesmo que eu a negue e tudo prove que é falsa. Isso é tão injusto para os inocentes quanto para as verdadeiras vítimas. Aguardo com serenidade este julgamento, que permitirá que a verdade venha à tona publicamente", escreveu nas redes sociais.

Thomas Partey responde a sete acusações

Também presente na lista está o ganês Thomas Partey, que responde a sete acusações de estupro e agressão sexual no Reino Unido.

O meio-campista sequer pôde atuar na estreia de Gana na Copa do Mundo diante do Panamá, já que o governo do Canadá negou sua entrada no país em razão da investigação.

O Ministério das Relações Exteriores de Gana criticou a medida e afirmou que a decisão foi "arbitrária e extremamente injusta", por considerar que ela se baseia em acusações ainda não comprovadas.

Partey responde por crimes supostamente cometidos entre 2021 e 2022, quando defendia o Arsenal, além de novas acusações apresentadas neste ano por outras duas mulheres. Em fevereiro, ele se declarou inocente perante um tribunal inglês.

Em 2025, o jogador chegou a ser preso, mas foi colocado em liberdade condicional mediante pagamento de fiança. Como parte das condições impostas pela Justiça, ele não pode manter contato com as denunciantes e deve comunicar previamente qualquer mudança permanente de endereço ou viagem internacional.