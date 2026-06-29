Gato vidente que acertou jogos do Brasil faz nova aposta contra Japão

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Após acertar outras previsões de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026, o gatinho Milu apostou que o Brasil vai vencer a disputa desta segunda-feira, 29, contra o Japão.

O dono de Milu, Natan Pinheiro, postou um vídeo com a previsão do gatinho vidente em seu Instagram.

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Como é feita a previsão

Natan deixou dois potes de ração no chão, um com a bandeira do Brasil e outro, do Japão. O animal escolheu o pote com a bandeira verde e amarela.

O gato acertou outras três previsões, incluindo a última entre Brasil e Escócia, que terminou com a vitória da Seleção Brasileira.

Além disso, ele também cravou o resultado de outros dois jogos do país na Copa, como o empate contra o Marrocos e a vitória contra o Haiti.

Brasil x Japão: onde assistir e escalações

O Brasil começa nesta segunda-feira, 29, a fase decisiva da Copa do Mundo. Depois de avançar na liderança do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão, às 14h, no Estádio de Houston, no Texas, pelo primeiro mata-mata brasileiro no Mundial.

Maior campeão da história da Copa, com cinco títulos, o Brasil tenta manter vivo o sonho do hexacampeonato e encerrar um jejum que já dura 24 anos, desde a conquista de 2002. O Japão, por sua vez, chega embalado pela percepção de viver a melhor geração de sua história e tenta alcançar pela primeira vez as quartas de final.

A Copa de 2026 é a primeira com 48 seleções, 104 jogos e 39 dias de duração. A ampliação do torneio também criou uma fase a mais no mata-mata, antes das oitavas de final.

Para os 16 avos, avançaram os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros na classificação geral. Por isso, o caminho até a final ficou mais longo, fazendo com que uma seleção que chegar à decisão tenha disputado oito partidas, uma a mais do que no formato anterior.

Transmissão

Globo (televisão aberta)

SBT (televisão aberta)

SporTV (televisão fechada)

CazéTV (YouTube)

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.Técnico: Carlo Ancelotti.

Japão: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Shogo Taniguchi e Tsuyoshi Watanabe; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Kaishu Sano e Daizen Maeda; Junya Ito e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Desfalques

Brasil: Raphinha (lesão muscular na coxa direita)

Japão: Go Itakura (dores na coxa esquerda)

Arbitragem

Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)

Assistente 1: Daniele Bindoni (Itália)

Assistente 2: Alberto Tegoni (Itália)

Quarto árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)