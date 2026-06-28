Brasil x Japão: onde assistir, escalações e tudo sobre jogo da Copa

Chegamos ao mata-mata! O Brasil começa nesta segunda-feira, 29, a fase decisiva da Copa do Mundo. Depois de avançar na liderança do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão, às 14h, no Estádio de Houston, no Texas, pelo primeiro mata-mata brasileiro no Mundial.

Maior campeão da história da Copa, com cinco títulos, o Brasil tenta manter vivo o sonho do hexacampeonato e encerrar um jejum que já dura 24 anos, desde a conquista de 2002. O Japão, por sua vez, chega embalado pela percepção de viver a melhor geração de sua história e tenta alcançar pela primeira vez as quartas de final.

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A Copa de 2026 é a primeira com 48 seleções, 104 jogos e 39 dias de duração. A ampliação do torneio também criou uma fase a mais no mata-mata, antes das oitavas de final.

Para os 16 avos, avançaram os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros na classificação geral. Por isso, o caminho até a final ficou mais longo, fazendo com que uma seleção que chegar à decisão tenha disputado oito partidas, uma a mais do que no formato anterior.

Transmissão

Globo (televisão aberta)

SBT (televisão aberta)

SporTV (televisão fechada)

CazéTV (YouTube)

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.Técnico: Carlo Ancelotti.

Japão: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Shogo Taniguchi e Tsuyoshi Watanabe; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Kaishu Sano e Daizen Maeda; Junya Ito e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Desfalques

Brasil: Raphinha (lesão muscular na coxa direita)

Japão: Go Itakura (dores na coxa esquerda)

Jogadores da Seleção Brasileira - Foto: CBF

Arbitragem

Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)

Maurizio Mariani (Itália) Assistente 1: Daniele Bindoni (Itália)

Daniele Bindoni (Itália) Assistente 2: Alberto Tegoni (Itália)

Alberto Tegoni (Itália) Quarto árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)

Como chega o Brasil

Na estreia, Ancelotti promoveu mudanças na equipe titular, com Ibañez na lateral e Igor Thiago no ataque, mas o time começou mal contra o Marrocos e saiu atrás logo no início. O empate por 1 a 1 veio em jogada individual de Vini Jr, que garantiu o primeiro ponto da Seleção.

Na segunda rodada, o treinador mexeu novamente. Danilo e Matheus Cunha foram promovidos ao time titular, e as mudanças surtiram efeito. O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0, com ótimo primeiro tempo, embora tenha diminuído o ritmo na etapa final e deixado a sensação de que poderia ter construído um placar ainda maior.

Jogadores da Seleção Brasileira - Foto: CBF

O melhor desempenho veio na última rodada, diante da Escócia, quando estava em disputa a liderança do grupo. A única alteração nos 11 iniciais foi a entrada de Rayan no lugar de Raphinha, lesionado na partida anterior. O Brasil venceu novamente por 3 a 0, em atuação dominante, com todos os gols marcados ainda no primeiro tempo.

Com isso, a Seleção fechou a primeira fase com sete pontos, duas vitórias, um empate, sete gols marcados e apenas um sofrido.

Vini Jr e Matheus Cunha

Vini Jr foi o principal nome do Brasil na fase de grupos, marcando quatro gols e dando uma assistência nos três primeiros jogos, assumindo o protagonismo ofensivo da equipe.

Já Matheus Cunha marcou três vezes e foi o único jogador brasileiro, além de Vini, a balançar as redes até aqui. Com Raphinha lesionado, Rayan deve permanecer entre os titulares, e a tendência é que Ancelotti mantenha a formação que iniciou a vitória sobre a Escócia.

Seleção Brasileira contra Marrocos - Foto: CBF

Como chega o Japão

O Japão avançou em segundo lugar no Grupo F, atrás dos Países Baixos, com cinco pontos. A seleção asiática enfrentou uma chave mais equilibrada, definida apenas na última rodada.

Na estreia, os japoneses empataram por 2 a 2 com os Países Baixos, em um dos jogos mais movimentados da primeira fase. Depois, golearam a Tunísia por 4 a 0, com atuação tranquila e domínio amplo.

Na terceira rodada, o Japão chegou como segundo colocado da chave, atrás apenas pelos critérios de desempate. Contra a Suécia, fez um jogo mais morno, abriu o placar, mas sofreu o empate e ficou no 1 a 1.

A equipe terminou a fase de grupos com uma vitória, dois empates, sete gols marcados e três sofridos.

Japão na Copa do Mundo - Foto: JULIO CESAR AGUILAR/AFP

Kubo pode voltar contra o Brasil

A atual seleção japonesa é vista no país como a melhor de todos os tempos. A maior parte dos jogadores atua na Europa e está acostumada ao futebol de alto nível, dando sequência a bons trabalhos recentes.

Na Copa de 2022, o Japão já havia chamado atenção ao vencer Alemanha e Espanha na fase de grupos, e em 2026, chega ao mata-mata com um time mais maduro e competitivo.

O principal nome da seleção é Takefusa Kubo, meia que sofreu uma lesão no joelho esquerdo ainda na estreia contra os Países Baixos e ficou fora das duas partidas seguintes. Após o empate com a Suécia, voltou ao campo e pode ser reforço importante diante do Brasil.

Kubo pelo Japão - Foto: Reprodução I Instagram

Retrospecto favorece a Seleção

Brasil e Japão já se enfrentaram 14 vezes ao longo da história. A Seleção Brasileira tem ampla vantagem no retrospecto, com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Ao todo, o Brasil marcou 37 gols e sofreu oito.

O primeiro confronto entre as equipes aconteceu em 1989, em amistoso vencido pelo Brasil por 1 a 0. O encontro mais recente foi em 2025, também em amistoso, quando o Japão conquistou sua primeira vitória contra a Seleção Brasileira, por 3 a 2.