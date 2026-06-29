Vini Jr. vale quase o mesmo que todo o time titular do Japão

A pouco mais de uma hora da partida entre Brasil e Japão, pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, um levantamento publicado pelo jornal japonês Nikkan Sports chamou a atenção para a diferença financeira entre as duas seleções. Segundo a reportagem, o valor de mercado de toda a equipe titular japonesa é praticamente equivalente ao de apenas um jogador da Seleção Brasileira: Vinícius Júnior.



Com base em dados do Transfermarkt, referência no mercado internacional de transferências, a publicação estima que os 11 titulares do Japão estejam avaliados em cerca de 28,5 bilhões de ienes, o equivalente a aproximadamente R$ 910 milhões. O montante é muito próximo da cotação de mercado de Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, avaliado em cerca de R$ 900 milhões.



Na análise, o Nikkan Sports destaca que o Japão, atual 18º colocado no ranking da Fifa e vice-líder do Grupo F, enfrentará "logo de cara a tradicional seleção brasileira", líder do Grupo C e sexta colocada no ranking da entidade máxima do futebol.



O jornal também projeta que a equipe comandada por Hajime Moriyasu entrará em campo no esquema tático 3-4-2-1 para enfrentar o Brasil.





Kaishu Sano lidera ranking de valores



Ainda de acordo com o levantamento, o jogador mais valioso da seleção japonesa é o volante Kaishu Sano, do Mainz, avaliado em cerca de R$ 236 milhões.



Na sequência aparecem o goleiro Zion Suzuki, do Parma, com valor estimado em R$ 118 milhões, e o zagueiro Hiroki Ito, do Bayern de Munique, que completa o pódio dos atletas mais valorizados da equipe, avaliado em aproximadamente R$ 106 milhões.



O setor ofensivo também reúne nomes de destaque no mercado europeu. O centroavante Ayase Ueda, do Feyenoord, e o meia-atacante Ritsu Doan, do Eintracht Frankfurt, têm valor de mercado estimado em R$ 100 milhões cada. Já o atacante Daizen Maeda, destaque do Celtic, aparece avaliado em cerca de R$ 77 milhões.



Entre os demais prováveis titulares estão Takehiro Tomiyasu, atualmente no Ajax, Shogo Taniguchi, do Sint-Truiden, Daichi Kamada, do Crystal Palace, Keito Nakamura, do Stade de Reims, e Junya Ito, que defende o Genk.