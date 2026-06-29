Brasil x Japão: derrota pode selar pior campanha na Copa do Mundo em 36 anos

A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira, 29, para enfrentar o Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Neste primeiro mata-mata, uma derrota siginifica a eliminação da competição. Um revés contra o Japão significaria a pior campanha do Brasil em 36 anos.

A última vez que o Brasil caiu antes das quartas de final de uma Copa do Mundo foi em 1990, quando foi eliminado nas oitavas contra a Argentina. Aquela foi uma das piores campanha da Seleção Brasileira em toda a história do Mundial.

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Brasil se classificou na primeira posição do Grupo C da Copa do Mundo 2026 - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Regulamento em mudança constante

A Copa do Mundo passar por mudanças de regulamento com frequência, e em 2026, aumentou o número de seleções para 48, adicionando também a fase 16 avos de final. Assim, para ser campeão do mundo na atual edição, uma seleção precisa fazer oito jogos.

Neste sentido, uma possível eliminação para o Japão na fase 16 avos seria equivalente a cair nas oitavas de final da Copa de 1990, ou seja, no primeiro mata-mata após a fase de grupos. Naquela ocasião, no entanto, o adversário foi a tradicional e rival Argentina.

O Brasil já foi eliminado na Copa do Mundo realizando uma partida (1934), duas partidas (1930) e três partidas (1954) por conta de diferentes regulamentos da Copa do Mundo. Mas a que pode ser considerada pior campanha aconteceu na Copa do Mundo de 1966, quando a seleção foi eliminada na fase de grupos, ficando atrás de Portugal e Hungria, vencendo apenas um dos três jogos que disputou.

A campanha de 1990

O Brasil chegou na Copa do Mundo de 1990 acumulando 20 anos sem título após a conquista do tricampeonato em 1970.

Aquela seleção era formada por jogadores de destaque e que 4 anos depois ganhariam o tetra. Nomes como Taffarel, Jordinho, Ricardo Rocha, Branco, Romário, Bebero, Mazinho, Aldair, entre outros, estavam no elenco comandado por Sebastião Lazaroni.

A fase de grupos percorrer com relativa tranquilidade para a Seleção Brasileira, que venceu os três jogos que disputou, apesar dos placares magros.

Na estreia, a vitória aconteceu por 1 a 0, com gol do atacante Muller, que substituiu Romário no segundo tempo. A segunda partida foi contra a Costa Rica, quando Muller, já como titular, marcou novamente em outro 1 a 0. Em seguida, o Brasil enfrentou a Suécia e Careca marcou duas vezes na vitória por 2 a 1.

Veio as oitavas de final e o Brasil teve pela frente a Argentina, que não empolgou na fase de grupos e se classificou com uma das melhores terceiras colocadas. A Seleção Brasileira foi melhor em campo e criou inúmeras chances de gol, na sua melhor atuação naquela Copa do Mundo. Foram três bolas na trave e pressão. Foi então que Maradona, que jogou com problema no tornozelo, fez uma jogada genial, deu passe perfeito para Caniggia, que driblou Taffarel e tocou para o fundo da rede.

Gol de Cannigia - Foto: Reprodução

Aquela partida também ganhou um contorno folclórico, já que, durante m atendimento médico no gramado, o lateral-esquerdo brasileiro Branco bebeu água de uma garrafa oferecida pelo massagista argentino Galíndez. O jogador relatou que começou a se sentir tonto e sonolento em campo logo em seguida.

Em 2004, Maradona afirmou em um programa de TV que a a garrafa continha tranquilizantes (Royphnol), gerando enorme polêmica. A comissão técnica da Argentina sempre negou o fato oficialmente.

Ao menos nas quartas desde então

Após a queda nas oitavas em 1990, o Brasil sempre chegou pelo menos nas quartas de final e disputou ao menos cinco partidas em Copa do Mundo. Neste período, ainda foi campeão do mundo em 1994 e 2002, além de ter sido finalista em 1998. Relembre as campanhas: