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ROMPIMENTO

Federação União Brasil-PP descarta apoio a Flávio Bolsonaro

Chance de aliança com Flávio é zero, dizem caciques dos partidos

Anderson Ramos
Por
Flávio Bolsonaro, senador.
Flávio Bolsonaro, senador. - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não deve contar com o apoio da federação União Brasil-PP em sua campanha para a Presidência da República nas eleições de 2026. Caciques dos dois partidos sinalizam que é praticamente zero a chance de uma aliança com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com informações do portal Metrópoles, essas lideranças apontam três fatores para rechaçar o apoio ao senador:

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  • a maioria da federação defende a independência;
  • Flávio titubeou quando o presidente do PP, Ciro Nogueira, foi acusado de envolvimento com Daniel Vorcaro e;
  • Flávio perdeu credibilidade ao esconder sua relação com o dono do Master, que supostamente patrocinou um filme sobre a história do pai.

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Balões de ensaio

As especulações em torno de Teresa Cristina (PP-MS) assumir a vice, portanto, não passam de balões de ensaio para tentar demonstrar que a campanha de Flávio ainda pode atrair apoios.

Quem manda de fato na federação PP-União Brasil faz piada com a possibilidade: “A chance de apoio a Flávio é 10, mas numa escala em que a menor nota é 10 e a maior é mil.”

O presidente do União, Antonio Rueda, ainda chegou a tentar emplacar Pablo Marçal como candidato, opção também descartada. União e PP são a maior força de direito no país e têm um fundo partidário que chega a R$ 1 bilhão, o que faz da federação uma noiva cobiçada. O casamento formal, contudo, não está nos planos do Centrão.

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Tags

eleições 2026 Flávio Bolsonaro pp União Brasil

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