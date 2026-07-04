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MUDOU DE LADO?

Rompido com Flávio, Ciro Nogueira diz ter "admiração" por Lula

Senador elogiou as ações do petista para combater a fome

Ane Catarine
Por
Os senadores Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro
Os senadores Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro - Foto: Andressa Anholete/ Agência Senado

Ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL) e já cotado para ser vice na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou ter "uma admiração enorme" pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante um discurso em São João do Piauí.

"Tenho uma admiração enorme pelo presidente Lula, que foi uma pessoa que enfrentou a questão da fome no nosso país", disse o senador.

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O vídeo com a declaração foi divulgado na sexta-feira, 3, pelo portal ICL Notícias.

Relação com Flávio

A declaração de Ciro em defesa de Lula ocorre em um momento de distanciamento político entre o senador e Flávio Bolsonaro.

O desgaste entre os dois começou depois que Ciro passou a ser investigado pela Polícia Federal no caso envolvendo o Banco Master.

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Nos bastidores, aliados afirmam que o presidente do PP ficou insatisfeito com a postura adotada por Flávio durante a crise.

Após a repercussão do caso, Flávio afirmou que "não responde pelos atos de Ciro Nogueira" e defendeu que eventuais irregularidades fossem investigadas pela Polícia Federal.

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Tags

Ciro Nogueira Flávio Bolsonaro Lula

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