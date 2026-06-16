PF diz que Vorcaro pagou hotel de luxo para Ciro Nogueira e Hugo Motta

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Mensagens encontradas pela Polícia Federal (PF) no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, indicam que ele custeou a hospedagem do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em um hotel cinco estrelas em Lisboa.

Os dados constam em relatório encaminhado pela corporação ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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As conversas foram em junho de 2024 entre Vorcaro e um operador identificado como Leo Serrano. No dia 18 do referido mês, o banqueiro solicitou reservas no prestigiado Hotel Four Seasons Lisboa entre segunda-feira e sábado.

Ao ser questionado sobre os hóspedes, Vorcaro orientou a reserva de uma suíte maior para si e completou:

“Preciso de mais dois quartos lá. Ciro e Hugo.” Dias depois, em 24 de junho, o operador confirmou que tanto Ciro quanto Hugo haviam sido acomodados em "Junior Suites".

Privacidade e "lista de homens"

A investigação também revelou um áudio em que o dono do Banco Master demonstra forte preocupação com o sigilo de um encontro na capital portuguesa. Vorcaro pediu controle rígido de acesso ao local das reuniões:

“Leo, preciso muito que você dê uma atenção na questão de segurança. Cidade está lotada (...) Tem que ter certeza que o lugar em frente ao restaurante também esteja privatizado porque senão dá pra ver tudo lá dentro.”

O banqueiro determinou que apenas pessoas autorizadas entrassem no espaço. Logo após, enviou ao operador a chamada “lista de homens” permitidos no evento.

A relação incluía os nomes de Ciro Nogueira, Hugo Motta, do deputado federal Luizinho (PP-RJ) e do fundador da Oncoclínicas, Bruno Ferrari. A PF confirmou, no entanto, que apenas Ciro e Hugo utilizaram a hospedagem do hotel.

Custos das diárias

Os investigadores localizaram uma nota fiscal (invoice) detalhando os gastos da viagem. O documento registra cinco diárias no Four Seasons, somando 3.155,71 euros, valor que a PF associa diretamente às duas suítes juniores mencionadas nas conversas.

De acordo com o relatório, a hospedagem de Ciro Nogueira, teve custo total de R$ 91,2 mil, o que representa cerca de R$ 18,2 mil por diária.

Em relação a hospedagem de Hugo Motta, a PF não apresentou um cálculo individualizado para o presidente da Câmara no trecho analisado, uma vez que o alvo específico desta etapa da apuração era o senador piauiense.