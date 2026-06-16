BRASIL
Caixa inicia pagamento do Bolsa Família de junho nesta quarta, 17
Programa social vai beneficiar cerca de 19,3 milhões de famílias em todo o país.
A Caixa Econômica Federal dá início, nesta quarta-feira, 17, ao ciclo de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de junho. Neste mês, o programa social vai beneficiar cerca de 19,3 milhões de famílias em todo o país.
Os repasses seguem o cronograma tradicional, baseado no dígito final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.
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Para maior comodidade, as famílias que recebem o benefício diretamente na poupança social digital não precisam ir até uma agência. Os recursos podem ser movimentados de forma 100% online por meio do aplicativo CAIXA Tem, que permite o pagamento de contas, transferências e compras com o cartão de débito virtual.
Calendário oficial – Junho
Confira abaixo as datas de liberação dos recursos de acordo com o final do seu NIS:
Final do NIS - Data
- 1 - 17/06
- 2 - 18/06
- 3 - 19/06
- 4 - 22/06
- 5 - 23/06
- 6 - 24/06
- 7 - 25/06
- 8 - 26/06
- 9 - 29/06