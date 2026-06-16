Caixa inicia pagamento do Bolsa Família de junho nesta quarta, 17

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​A Caixa Econômica Federal dá início, nesta quarta-feira, 17, ao ciclo de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de junho. Neste mês, o programa social vai beneficiar cerca de 19,3 milhões de famílias em todo o país.

​Os repasses seguem o cronograma tradicional, baseado no dígito final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

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Caixa Tem

​Para maior comodidade, as famílias que recebem o benefício diretamente na poupança social digital não precisam ir até uma agência. Os recursos podem ser movimentados de forma 100% online por meio do aplicativo CAIXA Tem, que permite o pagamento de contas, transferências e compras com o cartão de débito virtual.

​Calendário oficial – Junho

​Confira abaixo as datas de liberação dos recursos de acordo com o final do seu NIS:

Final do NIS - Data