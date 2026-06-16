Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

DETERMINAÇÃO

Moraes cobra explicações de Bolsonaro após apreensão de arma

​Ministro quer saber motivo de ex-presidente manter pistola em casa durante prisão domiciliar

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Magistrado questiona razões pelas quais político mantinha armamento na residência
Magistrado questiona razões pelas quais político mantinha armamento na residência - Foto: Pablo Porciuncula | AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifeste sobre a apreensão de uma arma de fogo de sua propriedade no Distrito Federal.

Relator do inquérito que investiga a tentativa de um plano golpista, o magistrado questiona as razões pelas quais o político mantinha o armamento na residência em Brasília, dado que ele cumpre pena em regime de prisão domiciliar.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Apreensão

​O caso teve início na madrugada de segunda-feira, 15, quando a Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu uma pistola Glock, calibre 9 mm, acompanhada de um carregador, durante uma abordagem de rotina.

O equipamento estava sob a posse de um militar do Exército Brasileiro, que conduzia um veículo oficial. O integrante das Forças Armadas foi cedido à Casa Civil para atuar no assessoramento de Bolsonaro.

Leia Também:

BRASIL

Caixa inicia pagamento do Bolsa Família de junho nesta quarta, 17
Caixa inicia pagamento do Bolsa Família de junho nesta quarta, 17 imagem

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Aplicativo UPAR conecta empresas a profissionais do audiovisual
Aplicativo UPAR conecta empresas a profissionais do audiovisual imagem

DEBATE

Presidente da UPB defende valorização do forró diante de altos cachês
Presidente da UPB defende valorização do forró diante de altos cachês imagem

De acordo com informações apuradas pelos investigadores, o assessor alegou que transportava a pistola para a realização de reparos técnicos e que o item seria devolvido posteriormente ao ex-presidente.

Boletim de ocorrência

No entanto, o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar aponta versões conflitantes e não esclarece se o armamento foi retirado diretamente do interior da residência do ex-presidente na data do flagrante.

​Diante do episódio, o despacho de Moraes também cobra esclarecimentos do tenente-coronel Allenson Nascimento Lopes, oficial responsável por coordenar as medidas de segurança e fiscalização do regime domiciliar humanitário concedido a Bolsonaro.

O ministro fixou que o militar deve comprovar se a ordem judicial que determina a revista integral em todos os veículos que deixam a residência do ex-presidente está sendo rigorosamente cumprida.

​Até o fechamento desta edição, a defesa de Jair Bolsonaro não havia se pronunciado publicamente sobre a determinação. A pistola Glock permanece apreendida e foi encaminhada para a análise pericial dos órgãos competentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas