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SEM ACORDO

PGR segue PF e também rejeita segunda delação premiada de Vorcaro

Ministro André Mendonça, do STF, decidirá sobre o andamento futuro das negociações

Anderson Ramos
Por
Ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro.
Ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro. - Foto: Divulgação/PF

A Procuradoria-Geral da República (PGR) rejeitou a segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Segundo a PGR, não há elemento novo no que foi proposto por ele.

Esta segunda versão da delação também foi rejeitada pela Polícia Federal pelo mesmo motivo na semana passada. A rejeição representa mais um obstáculo na tentativa de Vorcaro de firmar um acordo de colaboração capaz de reduzir eventuais sanções penais e ampliar sua estratégia de defesa.

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Agora, o relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro André Mendonça, decidirá sobre o andamento futuro das negociações, inclusive acerca do ambiente prisional em que Vorcaro ficará abrigado.

O banqueiro é investigado por fraudes no Sistema Financeiro Nacional, e está preso na Superintendência da Polícia Federal. No entanto, já há um pedido de transferência para o ministro.

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Banco MAster Daniel Vorcaro delação premiada PGR

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