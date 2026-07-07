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TAMANHO PARTIDÁRIO

PT ultrapassa União Brasil e se torna maior partido da Bahia em filiações

As legendas com mais militantes são aquelas que antagonizam a disputa pelo governo do Estado

Anderson Ramos
Por
PT e União Brasil são os partidos com mais filiados na Bahia.
PT e União Brasil são os partidos com mais filiados na Bahia. - Foto: Divulgação

O número de filiações partidárias é mais um fator que pode ser usado para ilustrar bem a polarização política na Bahia. Os dados mostram que as legendas com mais militantes são justamente aquelas que antagonizam a disputa pelo governo do estado.

O Partido dos Trabalhadores (PT), do governador Jerônimo Rodrigues, vai para as eleições de 2026 como o maior partido do estado neste quesito. De acordo com o portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), referente ao mês de junho deste ano, o PT tem 87.847 filiados. Em seguida, aparece o União Brasil, do ex-prefeito e pré-candidato ACM Neto, com 82.771 e fechando o pódio vem o MDB, com 81.763.

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Em comparação com os números de 2022 o PT ultrapassou o União Brasil, que antes ocupava o topo do ranking. Há quatro anos, os petistas eram 86.168 na Bahia, enquanto o União tinha 86.833 filiados.

O número de filiados no estado teve um salto no período entre uma eleição majoritária e outra. Em 2022 o estado tinha 967.564 e neste ano chegou a 989.851, um crescimento de pouco mais de 2%.

Veja os 10 partidos com mais filiados na Bahia:

  1. PT - 87.847
  2. União Brasil - 82.771
  3. MDB - 81.763
  4. PRD - 77.234
  5. PP - 68.249
  6. Podemos - 66.032
  7. PSDB - 55.286
  8. Republicanos - 54.659
  9. PL - 53.450
  10. PSD - 45.331

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Cenário nacional

Segundo os dados do TSE, o Brasil tem 16.114.717 de filiados. No ranking dos estados com mais filiação, a Bahia aparece apenas em quinto lugar. Veja o top 5:

  1. São Paulo - 2.939.121
  2. Minas Gerais - 1.661.782
  3. Rio Grande do Sul - 1.294.318
  4. Rio de Janeiro - 1.001.043
  5. Bahia - 989.851

Já no cenário nacional, o partido com mais filiados é o MDB, com 2.018.431 membros, seguido do PT com 1.665.733, e em terceiro lugar aparece o PP com 1.285.722.

Todos os candidatos que querem concorrer nas eleições de outubro precisam estar filiados. O prazo para filiação partidária terminou no dia 4 de maio.

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Tags

eleições 2026 filiação partidária PT União Brasil

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