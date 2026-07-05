Cinco pré-candidatos deixam governo da Bahia para disputar vagas na Alba

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O governo Jerônimo Rodrigues (PT) exonerou cinco servidores públicos que vão disputar as eleições deste ano, no dia 4 de outubro. O afastamento do cargo segue o rito previsto pela Lei das Eleições.

Entre os nomes que deixaram o cargo na última sexta-feira, 3, conforme consta no Diário Oficial do Estado (DOE), estão:

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Cícero Monteiro: assumia a função de assistente especial no gabinete do governador. Filiado ao Avante, Monteiro disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba);

assumia a função de assistente especial no gabinete do governador. Filiado ao Avante, Monteiro disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba); Yulo Oiticica: assumia o cargo de assistente na Secretaria de Relações Institucionais (Serin). Filiado ao PT, Oiticica concorre a uma vaga na Alba, local em que já atuou por quatro vezes, como parlamentar.

assumia o cargo de assistente na Secretaria de Relações Institucionais (Serin). Filiado ao PT, Oiticica concorre a uma vaga na Alba, local em que já atuou por quatro vezes, como parlamentar. Marconi Daniel: assumia o cargo de coordenador técnico na Serin. Também filiado ao PT, Daniel concorre a uma vaga na Alba.

assumia o cargo de coordenador técnico na Serin. Também filiado ao PT, Daniel concorre a uma vaga na Alba. Adélia Pinheiro: ex-secretária estadual de pastas como Educação (SEC), Saúde (Sesab) e Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), ocupava o cargo de assistente especial no gabinete do governador. Também filiada ao PT, ela concorre a uma cadeira na Alba.

ex-secretária estadual de pastas como Educação (SEC), Saúde (Sesab) e Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), ocupava o cargo de assistente especial no gabinete do governador. Também filiada ao PT, ela concorre a uma cadeira na Alba. Rosival Leite: ex-coordenador da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado da Bahia (Fetraf-BA) e lotado como assistente no gabinete do governador, Leite tentará uma vaga na Alba.

Eleições 2026: saiba o que fica proibido agora para os pré-candidatos

Inaugurações e obras públicas: Candidatos não podem participar de inaugurações de obras públicas.

Candidatos não podem participar de inaugurações de obras públicas. Shows e eventos: Fica proibida a contratação de shows artísticos com recursos públicos para inaugurações ou eventos de divulgação de serviços governamentais.

Fica proibida a contratação de shows artísticos com recursos públicos para inaugurações ou eventos de divulgação de serviços governamentais. Publicidade e pronunciamentos: Órgãos públicos sofrem restrições severas para realizar publicidade institucional e pronunciamentos em rádio e televisão.

Órgãos públicos sofrem restrições severas para realizar publicidade institucional e pronunciamentos em rádio e televisão. Repasse de recursos: Ficam limitadas as transferências voluntárias de recursos da administração pública.

Ficam limitadas as transferências voluntárias de recursos da administração pública. Canais oficiais: Sites e redes sociais de órgãos públicos devem retirar conteúdos que possam caracterizar promoção de autoridades ou de gestões que estejam disputando o pleito.

Contratação de novos servidores

A legislação também restringe a nomeação, contratação, exoneração e transferência de servidores na administração pública. As exceções definidas por lei são: