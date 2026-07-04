O que fica proibido para governo e candidatos a partir deste sábado (4/07)

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A partir deste sábado, 4, os candidatos que vão concorrrer a um cargo nas eleições, que serão decididas no dia 4 de outubro, estão proibidos de inaugurar obras públicas.

A medida, prevista na Lei das Eleições, ocorre três meses antes do primeiro turno do pleito, e foi validada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Eleições 2026: saiba o que fica proibido agora

Inaugurações e obras públicas: Candidatos não podem participar de inaugurações de obras públicas.

Candidatos não podem participar de inaugurações de obras públicas. Shows e eventos: Fica proibida a contratação de shows artísticos com recursos públicos para inaugurações ou eventos de divulgação de serviços governamentais.

Fica proibida a contratação de shows artísticos com recursos públicos para inaugurações ou eventos de divulgação de serviços governamentais. Publicidade e pronunciamentos: Órgãos públicos sofrem restrições severas para realizar publicidade institucional e pronunciamentos em rádio e televisão.

Órgãos públicos sofrem restrições severas para realizar publicidade institucional e pronunciamentos em rádio e televisão. Repasse de recursos: Ficam limitadas as transferências voluntárias de recursos da administração pública.

Ficam limitadas as transferências voluntárias de recursos da administração pública. Canais oficiais: Sites e redes sociais de órgãos públicos devem retirar conteúdos que possam caracterizar promoção de autoridades ou de gestões que estejam disputando o pleito.

Contratação de novos servidores

A legislação também restringe a nomeação, contratação, exoneração e transferência de servidores na administração pública. As exceções definidas por lei são:

Nomeação para cargos em comissão;

Convocação de concursos públicos homologados até 3 de julho de 2026;

Contratações necessárias para a manutenção de serviços públicos essenciais.

Eleições 2026: candidatos podem sofrer penalidades, em caso de descumprimento de regra

Caso o candidato descumpra essas regras, a Justiça Eleitoral prevê a aplicação de multas e, dependendo da gravidade, a cassação do registro ou do diploma da candidatura beneficiada.