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FINANCIAMENTO

PT planeja usar valor total do TSE para campanha de Lula; saiba quanto

Expectativa é que tribunal mantenha os limites de gastos adotados no pleito de 2022

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Na eleição de 2022, campanha de Lula contou com R$ 130 milhões em caixa
Na eleição de 2022, campanha de Lula contou com R$ 130 milhões em caixa - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O Partido dos Trabalhadores (PT) pretende utilizar o valor máximo autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para financiar a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Embora os valores oficiais ainda não tenham sido fixados, a expectativa é que o tribunal mantenha os mesmos limites de gastos adotados no pleito de 2022.

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A definição sobre o teto que cada candidatura vai poder reservar deve sair nos próximos dias. Caso os valores de 2022 sejam formalmente repetidos, o limite total para cada candidato à presidência da República vai ser de R$ 133,4 milhões, considerando a soma dos dois turnos.

Com isso, a tendência é que o PT distribua os recursos para a campanha de Lula da seguinte forma:

  • 1º turno: R$ 88,94 milhões
  • 2º turno: R$ 44,44 milhões (caso haja nova disputa)

Para fins de comparação, na eleição de 2022, a campanha de Lula contou com R$ 130 milhões em caixa — um valor ligeiramente inferior ao teto permitido na época, que era de R$ 132 milhões.

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Distribuição do Fundo Eleitoral

Ao todo, os 30 partidos políticos brasileiros vão dividir R$ 4,9 bilhões do Fundo Eleitoral para as eleições deste ano, repetindo o montante distribuído em 2022.

Desse total, o PT vai ter direito a R$ 615 milhões — um salto significativo em relação aos R$ 499,6 milhões recebidos no pleito anterior. Com essa quantia, o partido detém a segunda maior fatia do fundo, ficando atrás apenas do PL, que receberá R$ 881,7 milhões.

Pressão dos partidos no TSE

A manutenção do teto sem reajustes atende a um pedido direto das próprias legendas. Na última quarta-feira, 17, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, reuniu-se com dirigentes partidários que reforçaram o pleito.

Os representantes das siglas argumentam que, como o Fundo Eleitoral não foi corrigido pela inflação, o limite de gastos das campanhas também deve permanecer congelado para evitar um descompasso financeiro. A medida já vinha sendo avaliada internamente pelos técnicos do tribunal.

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Tags

eleições Fundo Eleitoral Luiz Inácio Lula da Silva partido dos trabalhadores teto de gastos

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