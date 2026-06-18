Novo mandato de Lula pode garantir maioria absoluta histórica no STF

O presidente Lula (PT) pode ampliar um recorde que pertence ao próprio petista, se for eleito nas eleições de outubro deste ano. Nos seus dois primeiros governos (2003-2010), o mandatário havia indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) — e o Senado acatado posteriormente — os nomes de Cármen Lúcia e Dias Toffoli.

Na sua terceira gestão, o petista indicou mais duas pessoas: Cristiano Zanin e Flávio Dino, chegando a quatro nomes. Esse número poderia ser maior, mas Lula viu o seu quinto indicado, Jorge Messias, ser rejeitado no plenário do Senado, no final de abril.

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No entanto, Lula já mandou o recado de que novamente vai indicar o advogado-geral da União ao posto.

Elevação

Caso tenha sucesso nas urnas em outubro, Lula terá a possibilidade de indicar mais três nomes à Corte. Isso porque três ministros devem se aposentar até 2030.

Luiz Fux : aposenta em 2028;

: aposenta em 2028; Cármen Lúcia : aposenta em 2029;

: aposenta em 2029; Gilmar Mendes : aposenta em 2030.

Dos três, Gilmar foi indicado por Fernando Henrique Cardoso, Luiz Fux por Dilma Rousseff, e Cármen Lúcia pelo próprio Lula.

Assim, caso tenha sucesso na nova investida e nas três demais, a partir de 2027, Lula atingiria até oito indicações.

Ampliação de poder

Diante desse "aumento de poder" dentro da maior Corte do país, o portal A TARDE procurou cientistas políticos para entender se a possibilidade pode se tornar, de fato, real.

Para o cientista político João Vilas Boas, à princípio, as movimentações dentro do STF não ampliariam a influência do presidente da República.

João Vilas Boas, cientista político - Foto: Reprodução/Instagram @joaovilasboas.ba

"Os ministros do STF têm independência e não estão subordinados ao presidente que os indicou. Mas, na prática política, é evidente que sucessivas nomeações acabam influenciando a composição e o perfil ideológico da Corte", disse.

Já o também cientista político Cláudio André pontuou que a movimentação poderia ampliar, sim, a influência de Lula sobre a Suprema Corte.

"Vale lembrar que o presidencialismo de coalizão e os grandes interesses nacionais obrigam o presidente a ampliar a escuta sobre as indicações. O caso de Messias ê emblemático, ali ficou evidente que a vontade do presidente depende de uma costura mais ampliada", analisou.

Cláudio André, cientista político - Foto: Reprodução/Instagram @prof.claudioandre

Perfil

Outro ponto seria o perfil das novas indicações ao Supremo Tribunal Federal (STF). Para Vilas Boas, Lula poderia seguir uma linha já adotada, sugerindo nomes no estilo de Flávio Dino e Cristiano Zanin.

"Cada presidente procura indicar juristas que tenham uma visão de mundo e uma interpretação da Constituição mais próximas da sua compreensão sobre determinados temas. Isso não significa que os ministros votarão sempre em favor do governo, mas é natural que uma Corte composta majoritariamente por indicados de um mesmo presidente tenda a apresentar maior convergência em questões sensíveis", disse.

"Basta observar os casos mais recentes: Lula indicou Cristiano Zanin, que foi seu advogado pessoal e responsável por sua defesa na Operação Lava Jato, e Flávio Dino, que foi ministro da Justiça do seu governo, senador da base e ex-governador aliado do Maranhão. Por isso, a composição do Supremo tornou-se tema de relevância política", finalizou.