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OPOSIÇÃO

Alba: Federação União Progressista define novos vice-líderes; veja quem são

Mudanças foram oficializadas nesta sexta-feira, 8

Ane Catarine
Por
| Atualizada em

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Deputados Marcelinho Veiga e Nelson Leal
Deputados Marcelinho Veiga e Nelson Leal - Foto: Divulgação

Os deputados Nelson Leal (PP) e Marcelinho Veiga (PP) foram oficializados como novos vice-líderes da Federação União Progressista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A indicação foi feita pelo líder da bancada, Emerson Penalva (PP), e publicada no Diário Oficial da Casa nesta sexta-feira, 8.

Com a definição, Nelson Leal e Marcelinho Veiga passam a atuar na articulação política do bloco, auxiliando na orientação de votos e na representação da federação em reuniões de líderes e negociações com a Mesa Diretora.

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Federação União Progressista

A Federação União Progressista é uma aliança política formada pelo União Brasil e pelo PP, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em março de 2026.

Com atuação de direita e centro-direita, o grupo foi criado com o objetivo de unificar a atuação das siglas no Congresso Nacional e nos Legislativos estaduais, ampliando a força política e eleitoral da federação.

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Novo bloco da oposição

Além da União Progressista, um novo bloco com dez deputados da oposição ao governo Jerônimo Rodrigues (PT) foi oficializado na Assembleia Legislativa na última segunda-feira, 4.

A presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), confirmou a formação do grupo composto por parlamentares do PSDB, PL e Republicanos.

A liderança ficará com o deputado Jordávio Ramos (PSDB), enquanto a vice-liderança será exercida pelos deputados Paulo Câmara (PL) e Raimundinho da JR (PL).

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Tags:

Alba pp União Brasil união progressista

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