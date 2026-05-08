Alba: Federação União Progressista define novos vice-líderes; veja quem são

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Os deputados Nelson Leal (PP) e Marcelinho Veiga (PP) foram oficializados como novos vice-líderes da Federação União Progressista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A indicação foi feita pelo líder da bancada, Emerson Penalva (PP), e publicada no Diário Oficial da Casa nesta sexta-feira, 8.

Com a definição, Nelson Leal e Marcelinho Veiga passam a atuar na articulação política do bloco, auxiliando na orientação de votos e na representação da federação em reuniões de líderes e negociações com a Mesa Diretora.

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Federação União Progressista

A Federação União Progressista é uma aliança política formada pelo União Brasil e pelo PP, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em março de 2026.

Com atuação de direita e centro-direita, o grupo foi criado com o objetivo de unificar a atuação das siglas no Congresso Nacional e nos Legislativos estaduais, ampliando a força política e eleitoral da federação.

Novo bloco da oposição

Além da União Progressista, um novo bloco com dez deputados da oposição ao governo Jerônimo Rodrigues (PT) foi oficializado na Assembleia Legislativa na última segunda-feira, 4.

A presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), confirmou a formação do grupo composto por parlamentares do PSDB, PL e Republicanos.

A liderança ficará com o deputado Jordávio Ramos (PSDB), enquanto a vice-liderança será exercida pelos deputados Paulo Câmara (PL) e Raimundinho da JR (PL).