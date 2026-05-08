OPOSIÇÃO
Alba: Federação União Progressista define novos vice-líderes; veja quem são
Mudanças foram oficializadas nesta sexta-feira, 8
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Os deputados Nelson Leal (PP) e Marcelinho Veiga (PP) foram oficializados como novos vice-líderes da Federação União Progressista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A indicação foi feita pelo líder da bancada, Emerson Penalva (PP), e publicada no Diário Oficial da Casa nesta sexta-feira, 8.
Com a definição, Nelson Leal e Marcelinho Veiga passam a atuar na articulação política do bloco, auxiliando na orientação de votos e na representação da federação em reuniões de líderes e negociações com a Mesa Diretora.
Federação União Progressista
A Federação União Progressista é uma aliança política formada pelo União Brasil e pelo PP, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em março de 2026.
Com atuação de direita e centro-direita, o grupo foi criado com o objetivo de unificar a atuação das siglas no Congresso Nacional e nos Legislativos estaduais, ampliando a força política e eleitoral da federação.
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Novo bloco da oposição
Além da União Progressista, um novo bloco com dez deputados da oposição ao governo Jerônimo Rodrigues (PT) foi oficializado na Assembleia Legislativa na última segunda-feira, 4.
A presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), confirmou a formação do grupo composto por parlamentares do PSDB, PL e Republicanos.
A liderança ficará com o deputado Jordávio Ramos (PSDB), enquanto a vice-liderança será exercida pelos deputados Paulo Câmara (PL) e Raimundinho da JR (PL).
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