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ALBA

Oposição na Bahia forma novo bloco parlamentar com 10 nomes

Ato foi publicado no Diário Oficial da Casa, no último final de semana

Yuri Abreu
Por

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Novo bloco com dez deputados foi oficializado na Alba
Novo bloco com dez deputados foi oficializado na Alba - Foto: Divulgação/Agência Alba

Um bloco com dez deputados da base de oposição ao governo Jerônimo Rodrigues (PT) foi oficializado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta segunda-feira, 4.

Em ato publicado no Diário Oficial da Casa, a presidente Ivana Bastos (PSD) oficializou a constituição do grupo composto por PSDB, PL e Republicanos.

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Os deputados estaduais que vão compor o bloco partidário são:

  • Tiago Correia (PSDB)
  • Jordávio Ramos (PSDB)
  • Paulo Câmara (PL)
  • Raimundinho da JR (PL)
  • Diego Castro (PL)
  • Leandro de Jesus (PL)
  • Samuel Júnior (PL)
  • José de Arimateia (Republicanos)
  • Jurailton Santos (Republicanos)
  • Angelo Coronel Filho (Republicanos)

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Quem são os líderes do bloco?

Em ofício, os membros da Casa informaram que o líder do bloco será o deputado estadual Jordávio Ramos (PSDB) para ser o líder do bloco parlamentar.

Já a vice-liderança será composta pelos deputados Paulo Câmara (PL) e Raimundinho da JR (PL).

"O bloco parlamentar passa a atuar de forma coordenada nas deliberações legislativas, na indicação de membros para comissões permanentes e temporárias, bem como nos demais atos previstos no regimento interno, observada a proporcionalidade partidária”, informa um trecho do comunicado.

Vice-liderança da minoria

Outro ofício publicado no Diário Oficial do Legislativo no fim de semana é o que ratifica a vice-liderança da bancada da Minoria no Parlamento baiano.

De autoria do líder da base oposicionista, deputado Tiago Correia, o documento reafirma a indicação dos vice-líderes para os devidos fins regimentais e administrativos.

Assim, conforme o ofício, ocupam o posto de vice-líder os seguintes legisladores:

  • Luciano Ribeiro (UB)
  • Diego Castro (PL)
  • Leandro de Jesus (PL)
  • Jurailton Santos (Republicanos)
  • Angelo Coronel Filho (Republicanos)
  • Pedro Tavares (UB)

“A presente ratificação tem por objetivo assegurar a plena observância das disposições regimentais, bem como a regularidade da atuação do bloco parlamentar da Minoria no âmbito desta Casa Legislativa”, justificou Tiago Correia.

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Alba Bahia Jerônimo Rodrigues

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