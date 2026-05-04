Oposição na Bahia forma novo bloco parlamentar com 10 nomes

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Novo bloco com dez deputados foi oficializado na Alba - Foto: Divulgação/Agência Alba

Um bloco com dez deputados da base de oposição ao governo Jerônimo Rodrigues (PT) foi oficializado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta segunda-feira, 4.

Em ato publicado no Diário Oficial da Casa, a presidente Ivana Bastos (PSD) oficializou a constituição do grupo composto por PSDB, PL e Republicanos.

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Os deputados estaduais que vão compor o bloco partidário são:

Tiago Correia (PSDB)

Jordávio Ramos (PSDB)

Paulo Câmara (PL)

Raimundinho da JR (PL)

Diego Castro (PL)

Leandro de Jesus (PL)

Samuel Júnior (PL)

José de Arimateia (Republicanos)

Jurailton Santos (Republicanos)

Angelo Coronel Filho (Republicanos)

Quem são os líderes do bloco?

Em ofício, os membros da Casa informaram que o líder do bloco será o deputado estadual Jordávio Ramos (PSDB) para ser o líder do bloco parlamentar.

Já a vice-liderança será composta pelos deputados Paulo Câmara (PL) e Raimundinho da JR (PL).

"O bloco parlamentar passa a atuar de forma coordenada nas deliberações legislativas, na indicação de membros para comissões permanentes e temporárias, bem como nos demais atos previstos no regimento interno, observada a proporcionalidade partidária”, informa um trecho do comunicado.

Vice-liderança da minoria

Outro ofício publicado no Diário Oficial do Legislativo no fim de semana é o que ratifica a vice-liderança da bancada da Minoria no Parlamento baiano.

De autoria do líder da base oposicionista, deputado Tiago Correia, o documento reafirma a indicação dos vice-líderes para os devidos fins regimentais e administrativos.

Assim, conforme o ofício, ocupam o posto de vice-líder os seguintes legisladores:

Luciano Ribeiro (UB)

Diego Castro (PL)

Leandro de Jesus (PL)

Jurailton Santos (Republicanos)

Angelo Coronel Filho (Republicanos)

Pedro Tavares (UB)

“A presente ratificação tem por objetivo assegurar a plena observância das disposições regimentais, bem como a regularidade da atuação do bloco parlamentar da Minoria no âmbito desta Casa Legislativa”, justificou Tiago Correia.