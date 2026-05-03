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POLÍTICA

Deputado é diagnosticado com 'coração partido' e se afasta da Alba

Informação foi divulgada neste domingo, 3

Cássio Moreira
Por

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Eduardo Alencar recebeu diagnóstico de síndrome do coração partido
Eduardo Alencar recebeu diagnóstico de síndrome do coração partido - Foto: Sandra Travassos | Alba

O deputado estadual e ex-prefeito de Simões Filho, Eduardo Alencar (PSD), irmão do senador Otto Alencar (PSD), foi diagnosticado com síndrome de Takotsubo, conhecida popularmente como síndrome do coração partido. A informação foi confirmada neste domingo, 3, pela equipe do parlamentar baiano.

A condição cardíaca tem ligação, em alguns casos, com estresse físico ou emocional. Segundo a assessoria de Eduardo Alencar, o deputado ficará afastado das atividades na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pelos próximos 15 dias.

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Eduardo ainda está internado, mas fora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentando uma boa evolução em seu quadro de saúde.

"Por orientação médica, ficará afastado de todas as atividades por 15 dias", diz trecho da nota emitida pela equipe do deputado, que é pré-candidato a um novo mandato na Casa nas eleições de outubro.

Síndrome do coração partido

A síndrome de Takotsubo, ou síndrome do coração partido, é uma condição reversível, em caráter temporário, em que o paciente sofre sintomas próximos ao de um infarto.

Estresse físico e emocional, sustos ou processos de luto e tristeza aparecem entre as principais causas da síndrome.

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