Zema descarta Flávio Bolsonaro e aponta candidato ideal ao Planalto

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Pré-candidato ao Palácio do Planalto, Romeu Zema (Novo) apontou, nesta terça-feira, 7, quem seria o seu candidato ideal para representar o campo político da direita nas eleições presidenciais de outubro.

Zema, que tem feito um movimento de distanciamento de Flávio Bolsonaro (PL), também pré-candidato à presidência da República, afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seria o nome mais viável para representar o bloco político no pleito.

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Tarcísio chegou a ser colocado como a principal opção para o Planalto dentro do bolsonarismo, mas teve seu nome preterido em dezembro do último ano, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro 'ungiu' Flávio como pré-candidato.

“O Brasil poderia ter [uma candidatura] extremamente viável hoje e sem nenhuma rejeição maior. Você vê, o governador Tarcísio governou muito bem como governador e também como ministro. Por questões familiares etc., colocaram ele no segundo plano e, com isso, a direita perdeu no Brasil", afirmou.

Zema e Flávio Bolsonaro

Antes cotado como vice de Flávio, Romeu Zema, que renunciou ao governo de Minas para concorrer a presidente, protagonizou desentendimentos com o 'herdeiro' do clã Bolsonaro nos últimos meses.

O ápice do desentendimento ocorreu em maio, quando Zema criticou publicamente Flávio, que teve divulgada uma conversa com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

“Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa”, disparou Romeu Zema na ocasião.