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ENCONTRO

Jerônimo reúne conselho político para balanço do PGP

Programa já foi realizado em 17 territórios da Bahia

Redação
Por Redação
Reunião aconteceu nesta segunda-feira, 6.
Reunião aconteceu nesta segunda-feira, 6. - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reuniu o conselho político, na noite desta segunda-feira, 6, para apresentação de um balanço do Programa de Governo Participativo (PGP). O encontro ocorreu no Hotel Quality e contou com a presença dos presidentes de partidos da base.

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Além do balanço do PGP, atualmente realizado em 17 territórios da Bahia, o grupo debateu sobre as próximas agendas; além de estratégias de comunicação.

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Estiveram presentes o vice-governador, Geraldo Júnior (MDB); os senadores Otto Alencar (PSD) e Jaques Wagner (PT); o ex-ministro, Rui Costa (PT; a presidente do PSB, Lídice da Mata; o presidente de honra do MDB, Geddel Vieira Lima; presidente do Avante, Ronaldo Carletto; do PT, Tássio Brito; do PDT, Félix Mendonça Júnior; presidente do PCdoB, Geraldo Galindo; presidente do PV, Ivanilson Gomes; além dos secretários Adolpho Loyola (Serin) e Bruno Monteiro (Cultura); e da coordenadora do PGP, Roberta Sampaio.

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Tags

estratégias de comunicação Jerônimo Rodrigues partidos da base Programa de Governo Participativo

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