Rosemberg vai ao Conselho de Ética contra Leandro, o destruidor de placa

O deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Assembleia, disse, ontem, que vai acionar o Conselho de Ética da Assembleia contra o colega Leandro de Jesus (PL), bolsonarista raiz.

A queixa: Leandro postou vídeo nas redes arrancando a placa inaugural descerrada por Jerônimo no início do mês da 1ª etapa da estrada Ilhéus-Itabuna, por ele batizada de Rodovia Gabriela.

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A rodovia está na metade, e ao dizer que “isso não é inauguração coisa nenhuma”, Leandro arrancou a placa. Rosemberg classificou como “vandalismo”, e em nome disso vai ao Conselho de Ética.

É só espuma. Ou melhor, a guerra eleitoral que começa. O Conselho de Ética da Alba nunca funcionou normalmente, ainda mais agora no início da campanha eleitoral. Ademais, Leandro é candidato a federal, ou embarca para Brasília ou não. Na Alba, está fora.

No hospital – Nem por isso vai ficar barato. A Procuradoria Geral do Estado (PGE) está preparando duas ações contra ele. Uma, por danos ao patrimônio. E outra, junto à Alba, por quebra de decoro.

O caso rendeu muito rebuliço no eixo principal da região do cacau, Ilhéus e Itabuna. Até porque, a ação de Leandro cheira mais à era dos trogloditas.

O que não é novo nele. Em abril do ano passado, Leandro já virou notícia, ao pular o muro do Hospital de Barreiras alegando ter sido barrado na portaria. Na Alba, presidiu comissões que os governistas não iam porque ele fazia do microfone presidencial palanque.

Prefeitos acham que mesmo com as eleições serão ouvidos

Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da UPB, está voltando de Brasília, onde foi engordar a caravana de prefeitos mobilizados pela Confederação Nacional dos Municípios para pressionar o Congresso a aprovar as PECs que vão ajustar as contas.

Uma delas é a que reduz as alíquotas do INSS, originalmente de 20%, hoje transitoriamente em 16%, mas que logo logo voltará aos 20%:

– Essa é a questão, a redução veio para dar um alívio, e os prefeitos pedem uma revisão. A lei que é para os grandes não pode ser a mesma para os pequenos. A luta agora é conversar com os senadores para reduzir a alíquota no Senado. Na Câmara, os deputados já botaram para andar.

Embora 2026 seja um ano eleitoral, o que acaba complicando a agenda no Congresso, a esperança é a de que seja aprovada logo.

Adélia exalta a nova rodovia

Adélia Pinheiro, ex-secretária de Educação que em 2024 disputou a prefeitura de Ilhéus pelo PT, saiu em defesa do governo no caso de Leandro com a rodovia:

– Enquanto alguns arrancam placas, eu mostro obras.

E espalhou belas imagens da nova rodovia mostrando que a obra, mesmo sem a conclusão total, já é de fundamental importância para as conexões viárias entre Ilhéus e Itabuna.

Sodré diz que o nome de Roberto Santos foi rifado

O advogado Carlos Sodré, que é candidato ao Senado pelo Mobiliza, o antigo PNM, em carreira solo, e usa como slogan de campanha a briga de David contra o gigante Golias, deixou os embates eleitorais à parte para fazer um protesto, a retirada do nome de Roberto Santos da nova rodovia Ilhéus-Itabuna, recém-inaugurada por Jerônimo, a mesma que Leandro de Jesus arrancou a placa:

– Já tinha um projeto apresentado pelo deputado Roberto Carlos (PV), aprovado na Alba em dezembro do ano passado, colocando o nome de Roberto. Aí, de repente, me aparece o nome de Gabriela. Roberto não merece.

Sodré era muito amigo de Roberto Santos.

REGISTROS

Aplauso a Bourgê

O jornalista João Antonio Borges da Silva, o Bourgê, que faleceu em 19 de junho, aos 69 anos, foi alvo de uma Moção de Pesar aprovada, ontem, na reunião da Associação Baiana de Imprensa (ABI), iniciativa do jornalista Antonio Matos. Fanático torcedor do Vitória, ele mereceu também os aplausos rubro-negros.

Tragédia no Saici 1

A ponte do Saici, em Ituberá, a primeira obra do engenheiro Norberto Odebrecht, virou palco de uma tragédia no fim de semana. O empresário Elenilton Almeida, dono da rede de supermercados Corujão, por isso chamado de Elenilton do Corujão, sumiu na madrugada de domingo e foi encontrado morto no carro, no fundo do Rio Serinhanhém.

Tragédia no Saici 2

Curioso da história é que o Saici tem o nome de ponte, mas, na real, é porto, feito para servir ao embarque da borracha produzida pela antiga Firestone, e vai até certo ponto. Como no local muitos carros param para olhar, a suspeita é que ele caiu por descuido.

Encontro das Águas

Carinhanha fará, de sexta a domingo, o 17º Encontro das Águas e dos Amigos, a maior festa do trecho. Bell Marques foi confirmado.