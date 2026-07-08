Donald Trump mete o bedelho até na Copa. E só vem se dando mal

Se farinha fosse americana,

Mandioca importada,

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Banquete de bacana

Era farinhada

Os versos aí são do clássico sertanejo Nóis É Jeca, Mas É Joia, do compositor Juraildes da Cruz, que bem espelham o sentimento brasileiro, do nosso ponto de vista, quando vemos um Donald Trump no poder.

Trump se sente o Rei do Mundo. Nos olha como o bacana, mas, para o azar dele, farinha não é pra qualquer um. No Irã, disse que em três dias “eles se renderiam”. 43 dias depois, foi ele quem fez um aceno de paz.

Agora, na Copa por lá, pediu à Fifa para anular a suspensão por cartão vermelho do atacante norte-americano Folarun Balogun. Foi atendido, mas a Bélgica meteu 4 a 1 nos EUA com Balogun e tudo.

Tarifaço – Ontem, nos EUA, houve audiência pública para discutir o tarifaço que Trump quer impor ao Brasil a partir da próxima semana. Flávio Bolsonaro, o adversário de Lula e aliado de Trump (só falta chamá-lo de Trumpinho), falou por cinco minutos.

Implorou para que os EUA não façam isso porque estamos a três meses da eleição “e isso vai ajudar o responsável por essa situação”.

É Lula o responsável, é? Segundo ele, sim. Afinal, foi o tarifaço que tirou Lula da rabeira nas pesquisas, com o discurso de soberania nacional. Também por isso Lula até agradeceria. Em tudo que Trump se mete, dá errado. Se farinha fosse americana, a farinhada viraria uma gororoba.

Petrobras quer Rlam de volta antes da campanha eleitoral

Fontes ligadas à Petrobras dizem que as negociações do governo com os árabes do grupo Mubadala para a recompra da Refinaria Landulpho Alves, em São Francisco do Conde, avançaram bastante nos últimos meses.

O que está pegando é o preço. O Mubadala pagou U$ 1,8 bilhão em 2021, pouco mais de R$ 9 bilhões. As negociações de agora indicam uma conversação sobre algo em torno de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões.

O xis da questão: a Acelen, a atual Rlam, virou empresa privada num terreno em que a Petrobras é monopólio, da exploração ao refino. Agora, na guerra entre EUA e Irã, o preço do petróleo subiu lá, mas cá a Petrobras segurou o que pode. A Acelen teve que comprar a preço internacional.

Em São Francisco do Conde, a torcida é pela volta da Petrobras. O município perdeu muito em arrecadação.

Hildécio rebate Kim Kataguiri

Hildécio Meirelles (UB), prefeito de Cairu, rebateu vídeo do deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP), que acusa a cobrança da Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (Tupa) de ter “destruído” o turismo no Morro de São Paulo.

“Debate público exige compromisso com a verdade. A Tupa foi criada há anos, e o Morro de São Paulo está consolidado como um dos maiores destinos do País”, afirma.

Gacc celebra 20 anos do CDG, pulo dos transplantes

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o Gacc-BA, foi fundado em 1988, há 38 anos, mas hoje o presidente, Roberto Sá Menezes, reúne amigos e colaboradores num almoço na sede da entidade (Av. Oceano Pacífico, 210, Recanto das Ilhas, São Rafael) para celebrar os 20 anos do Centro de Diagnóstico (CDG), que está consolidado como referência em biologia molecular e também de apoio ao SUS.

O exame é fundamental para analisar a compatibilidade entre doador e receptor no caso de transplantes e, por aí, a instituição já realizou mais de 186 mil testes relacionados a transplantes de órgãos e médula óssea, além de 60 mil exames de outros tipos por mês.

REGISTROS

Fora, mas nem tanto 1

O jornalista Luis Fernando, chefe de comunicação da Alba, esclarece: a parte da comunicação da Alba que não está funcionando é a noticiosa. Da mesma forma que a TV Alba também está no ar, mas sem os atores políticos.

Fora, mas nem tanto 2

De fato, a parte institucional e dos arquivos estão lá. Mas na primeira página aparece logo bem estampado que está cumprindo determinação da Lei Federal. E a TV Alba ficou com dificuldade de acesso via Google.

Animais soltos 1

Os cães soltos nas ruas que tanta gritaria causam entre deputados, viraram um tormento em Jaguaquara, maior cidade do Vale do Jiquiriçá, com uma ressalva: não só eles, mas também animais de grande porte, como jegues e burros, andam soltos.

Animais soltos 2

Dizem lá que a Câmara Municipal aprovou projeto do vereador Nildo Piropo (PT) que dispõe sobre apreensão de animais soltos nas ruas, mas de nada adiantou. Em julho de 2024, a prefeita Edione Agostinone (PT) inaugurou um abrigo para cães e gatos, mas também parece não ter adiantado.