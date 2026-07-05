COPA DO MUNDO DE 2026
Trump agradece a FIFA após liberação de Balogun para jogo decisivo
Após intervenção do governo americano e aplicação do Artigo 27, punição de Balogun é suspensa
A véspera do confronto entre Estados Unidos e Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por uma reviravolta sem precedentes nos bastidores. Após intensa mobilização, a FIFA suspendeu a execução do cartão vermelho aplicado ao atacante Folarin Balogun, garantindo sua escalação para o duelo decisivo.
O posicionamento oficial de Washington
O desfecho do caso ganhou contornos políticos imediatos. Em sua conta na rede social Truth Social, o presidente Donald Trump agradeceu publicamente à entidade máxima do futebol: "Obrigado à FIFA por fazer o que era correto e reverter uma grande injustiça!".
O perfil oficial da Casa Branca reforçou a mensagem, celebrando a presença do atleta no gramado. A repercussão do caso indica o peso da diplomacia americana em um momento crucial da trajetória da equipe na competição.
Como a FIFA contornou a suspensão
A liberação não foi uma anulação técnica do cartão aplicado pelo árbitro Raphael Claus no jogo contra a Bósnia, mas sim uma aplicação estratégica do Artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA.
- O que mudou: a punição automática de um jogo foi suspensa, permitindo que Balogun entre em campo amanhã.
- Período de prova: a decisão estabelece um período probatório de um ano. Se o atacante cometer uma infração similar nesse intervalo, a punição original será aplicada em conjunto com novas sanções.
- Impacto tático: com o retorno de sua principal referência ofensiva, o técnico Mauricio Pochettino ganha fôlego para buscar a classificação inédita às quartas de final.