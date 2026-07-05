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COPA DO MUNDO DE 2026

Trump agradece a FIFA após liberação de Balogun para jogo decisivo

Após intervenção do governo americano e aplicação do Artigo 27, punição de Balogun é suspensa

Jair Mendonça Jr
Por
Donald Trump agradeceu publicamente à entidade máxima do futebol
Donald Trump agradeceu publicamente à entidade máxima do futebol - Foto: Carolyn Kaster / AP

A véspera do confronto entre Estados Unidos e Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por uma reviravolta sem precedentes nos bastidores. Após intensa mobilização, a FIFA suspendeu a execução do cartão vermelho aplicado ao atacante Folarin Balogun, garantindo sua escalação para o duelo decisivo.

O posicionamento oficial de Washington

Post de Donald Trump á FIFA
Post de Donald Trump á FIFA - Foto: Reprodução rede social

O desfecho do caso ganhou contornos políticos imediatos. Em sua conta na rede social Truth Social, o presidente Donald Trump agradeceu publicamente à entidade máxima do futebol: "Obrigado à FIFA por fazer o que era correto e reverter uma grande injustiça!".

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O perfil oficial da Casa Branca reforçou a mensagem, celebrando a presença do atleta no gramado. A repercussão do caso indica o peso da diplomacia americana em um momento crucial da trajetória da equipe na competição.

Como a FIFA contornou a suspensão

A liberação não foi uma anulação técnica do cartão aplicado pelo árbitro Raphael Claus no jogo contra a Bósnia, mas sim uma aplicação estratégica do Artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA.

  • O que mudou: a punição automática de um jogo foi suspensa, permitindo que Balogun entre em campo amanhã.
  • Período de prova: a decisão estabelece um período probatório de um ano. Se o atacante cometer uma infração similar nesse intervalo, a punição original será aplicada em conjunto com novas sanções.
  • Impacto tático: com o retorno de sua principal referência ofensiva, o técnico Mauricio Pochettino ganha fôlego para buscar a classificação inédita às quartas de final.

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