Trump agradece a FIFA após liberação de Balogun para jogo decisivo

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A véspera do confronto entre Estados Unidos e Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi marcada por uma reviravolta sem precedentes nos bastidores. Após intensa mobilização, a FIFA suspendeu a execução do cartão vermelho aplicado ao atacante Folarin Balogun, garantindo sua escalação para o duelo decisivo.

O posicionamento oficial de Washington

Post de Donald Trump á FIFA - Foto: Reprodução rede social

O desfecho do caso ganhou contornos políticos imediatos. Em sua conta na rede social Truth Social, o presidente Donald Trump agradeceu publicamente à entidade máxima do futebol: "Obrigado à FIFA por fazer o que era correto e reverter uma grande injustiça!".

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O perfil oficial da Casa Branca reforçou a mensagem, celebrando a presença do atleta no gramado. A repercussão do caso indica o peso da diplomacia americana em um momento crucial da trajetória da equipe na competição.

Como a FIFA contornou a suspensão

A liberação não foi uma anulação técnica do cartão aplicado pelo árbitro Raphael Claus no jogo contra a Bósnia, mas sim uma aplicação estratégica do Artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA.