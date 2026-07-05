Martinelli é novidade na escalação do Brasil para enfrentar a Noruega

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A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo, 5, às 17h, contra a Noruega, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. A principal novidade na escalação é a entrada de Gabriel Martinelli como titular.

Martinelli será a única mudança imposta por Carlo Ancelotti. Fora isso, o técnico do Brasil mantém o mesmo time que atuou contra o Japão na etapa anterior do Mundial.

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O único desfalque da Amarelinha é o meio-campista Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão muscular na coxa e dificilmente voltará a atuar na competição. Recuperado de outro problema, o atacante Raphinha inicia no banco de reservas.

Escalação do Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.