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COPA DO MUNDO

Martinelli é novidade na escalação do Brasil para enfrentar a Noruega

Jogador de 25 anos será titular pela primeira vez na Copa do Mundo

João Grassi
Por
Gabriel Martinelli
Gabriel Martinelli - Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo, 5, às 17h, contra a Noruega, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. A principal novidade na escalação é a entrada de Gabriel Martinelli como titular.

Martinelli será a única mudança imposta por Carlo Ancelotti. Fora isso, o técnico do Brasil mantém o mesmo time que atuou contra o Japão na etapa anterior do Mundial.

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O único desfalque da Amarelinha é o meio-campista Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão muscular na coxa e dificilmente voltará a atuar na competição. Recuperado de outro problema, o atacante Raphinha inicia no banco de reservas.

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Escalação do Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

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