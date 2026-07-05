Escalação do Brasil: Martinelli pode ser titular contra a Noruega

O Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 às 17h deste domingo, 5, em partida que acontece em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O jogo coloca em xeque um tabu histórico: a Noruega é a única seleção da história do futebol que jamais perdeu para o Brasil.

Até agora, dos quatro jogos envolvendo as duas seleções, foram duas vitórias norueguesas e dois empates:

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1988: Noruega 1x1 Brasil (amistoso);

1997: Noruega 4x2 Brasil (amistoso);

1998: Brasil 1x2 Noruega (Copa do Mundo);

2006: Noruega 1x1 Brasil (amistoso).

O duelo mais emblemático entre os dois países aconteceu em 1998, pela Copa do Mundo da França, válido pela primeira fase da competição. Já classificado em primeiro grupo, o Brasil saiu na frente com Bebeto, mas tomou a virada da equipe nórdica com gols de Andre Flo e Rekdal.

E para hoje?

Para o duelo de logo mais, o meio-campo Lucas Paquetá está fora por lesão muscular na coxa esquerda. O atacante Raphinha, por sua vez, deve ficar no banco de reservas, após se recuperar de um problema muscular na coxa direita.

Ainda com relação a Paquetá, Ancelotti não confirmou o substituto, mas deixou indícios de que o atacante Gabriel Martinelli jogará. O atleta do Arsenal treinou como titular na última sexta-feira, 3, e no sábado, 4, e pode ter vencido a concorrência com o meio-campo Danilo Santos.

A provável escalação do Brasil deve ser a seguinte:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Olho em Haaland

Do lado norueguês, o técnico Stale Solbakken — que era meio-campo reserva no time de 1998 — tem duas dúvidas: a lateral direita e um dos atacantes posicionados ao lado de Haaland.

Na defesa, a tendência é de que o titular Ryerson não tenha condições de jogo por conta de uma lesão muscular. Sem ele, a vaga é disputada por Pedersen e pelo volante Fredrik Aursnes, que pode atuar improvisado na posição. No ataque, há a possibilidade de que Sorloth seja sacado do time para a entrada de Oscar Bobb.

Assim, a provável escalação da Noruega deve ser a seguinte:

Nyland; Pedersen (Fredrik Aursnes), Ajer, Torbjorn Heggem e Wolfe; Berge, Patrick Berg e Odegaard; Nusa, Alexander Sorloth (Oscar Bobb) e Haaland.

Quem apita?

O comando da arbitragem será do norte-americano Ismail Elfath. Ele terá como auxiliares Corey Parker e Kyle Atkins, ambos dos EUA. O quarto árbitro e o auxiliar reserva são, respectivamente, Said Martinez e Walter Lopez, ambos de Honduras.

Onde assistir?

A partida entre Brasil e Noruega será transmitida pela TV Globo, Sportv, getv, ge.globo, SBT e CazéTV.