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GARÇOM

Bruno Guimarães busca igualar recorde de Zagallo em Copas

Camisa 8 do Brasil tem 4 passes para gol na Copa e já igualou outros três craques

Yuri Abreu
Por
Bruno Guimarães, volante da Seleção Brasileira
Bruno Guimarães, volante da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Um dos pilares do meio-campo da seleção brasileira e principal garçom da equipe comandada por Carlo Ancelotti, Bruno Guimarães vai buscar igualar o recorde de passes para gol por um jogador do Brasil, em Mundiais, que pertence a Zagallo.

Na Copa de 1962, disputada no Chile, o "Velho Lobo" deu cinco passes para gols de atletas da Seleção. O então atacante do Botafogo serviu Garrincha duas vezes, Amarildo outras duas e Vavá uma.

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Neste 2026, Bruno já deu quatro passes para tentos, igualando a marca de outras lendas que vestiram a camisa do Brasil em Copas do Mundo:

  • Zico (1982);
  • Tostão (1970);
  • Ademir Menezes (1950).

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Neste domingo, 5, contra a Noruega, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo — a partida terá início às 17h (horário de Brasília), em Nova Jérsei —, Bruno Guimarães pode não apenas empatar, como ultrapassar a marca de Zagallo.

Pelé na mira

Se passar de Zagallo, a próxima meta reúne três nomes que marcaram a história do Brasil em Copas:

  • Pelé;
  • Didi;
  • Jair.

O "Rei do futebol" serviu os companheiros seis vezes em 1970. Três desses passes foram para Jairzinho e os demais para Carlos Alberto Torres, Rivellino e Tostão.

Didi chegou ao mesmo número em 1958. Mazola, Pelé e Vavá receberam duas assistências cada do então meia do Botafogo. Jair também somou seis em 1950, no Mundial disputado no Brasil. Quatro saíram na goleada por 7 a 1 sobre a Suécia.

Recorde geral

O recorde geral pertence a um francês. Raymond Kopa deu oito assistências pelo país europeu em 1958. Melhor ataque daquela Copa, com 23 gols, a equipe teve Just Fontaine como artilheiro, com 13, e Kopa como o principal articulador das jogadas.

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Tags

Bruno Guimarães Carlo Ancelotti Copa do Mundo 2026 seleção brasileira zagallo

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