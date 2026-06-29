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COPA DO MUNDO

Bruno Guimarães se isola como líder de assistências na Copa do Mundo

Meio-campista atualmente tem quatro passes para gol

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Bruno Guimarães, meio-campista da Seleção Brasileira
Bruno Guimarães, meio-campista da Seleção Brasileira - Foto: PAUL ELLIS / AFP

O meio-campista da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães tornou-se o jogador com mais assistências na Copa do Mundo de 2026 após a vitória de virada da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira, 29, em partida válida pelos 16-avos de final.

O jogador deu o passe decisivo para o gol de Gabriel Martinelli, que finalizou no canto inferior esquerdo do goleiro japonês para decretar a classificação brasileira.

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Com a jogada, o camisa 8 do Brasil ultrapassou o atacante francês Michael Olise e assumiu o topo isolado do ranking de assistências da competição da Fifa.

O mapa de assistências de Bruno Guimarães no Mundial

O meio-campista tem sido o motor criativo da equipe comandada por Carlo Ancelotti, distribuindo passes para gols em três das quatro partidas disputadas pelo Brasil no torneio:

  1. Marrocos, uma assistência;
  2. Escócia, duas assistências;
  3. Japão, uma assistência.

Somando quatro passes para gol, Bruno Guimarães supera Michael Olise, da França, que soma três assistências até o momento na competição.

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Próximo passo da Seleção Brasileira

A vitória por 2 a 1 carimbou o passaporte do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Seleção agora aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto eliminatório entre Costa do Marfim e Noruega.

O duelo das oitavas de final está agendado para o próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília).

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