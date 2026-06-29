COPA DO MUNDO
Bruno Guimarães se isola como líder de assistências na Copa do Mundo
Meio-campista atualmente tem quatro passes para gol
O meio-campista da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães tornou-se o jogador com mais assistências na Copa do Mundo de 2026 após a vitória de virada da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira, 29, em partida válida pelos 16-avos de final.
O jogador deu o passe decisivo para o gol de Gabriel Martinelli, que finalizou no canto inferior esquerdo do goleiro japonês para decretar a classificação brasileira.
Com a jogada, o camisa 8 do Brasil ultrapassou o atacante francês Michael Olise e assumiu o topo isolado do ranking de assistências da competição da Fifa.
O mapa de assistências de Bruno Guimarães no Mundial
O meio-campista tem sido o motor criativo da equipe comandada por Carlo Ancelotti, distribuindo passes para gols em três das quatro partidas disputadas pelo Brasil no torneio:
- Marrocos, uma assistência;
- Escócia, duas assistências;
- Japão, uma assistência.
Somando quatro passes para gol, Bruno Guimarães supera Michael Olise, da França, que soma três assistências até o momento na competição.
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Próximo passo da Seleção Brasileira
A vitória por 2 a 1 carimbou o passaporte do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Seleção agora aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá do confronto eliminatório entre Costa do Marfim e Noruega.
O duelo das oitavas de final está agendado para o próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília).