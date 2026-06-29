COPA DO MUNDO
Globo vence disputa pela audiência da Copa do Mundo; veja os números
Emissora liderou todos os jogos exibidos na fase de grupos
O fim da fase de grupos da Copa do Mundo também marcou um balanço positivo para a Globo. Segundo dados do Ibope divulgados pela emissora, o ecossistema formado por TV Globo, SporTV e GETV alcançou 124,4 milhões de pessoas entre os dias 11 e 27 de junho, número que representa 86% de todo o público que acompanhou o Mundial no período.
Ainda de acordo com o levantamento, houve crescimento de 12% entre o público de 18 a 34 anos em comparação ao período anterior ao início da competição. Já a televisão aberta, somando TV Globo e SBT, foi responsável por alcançar 88% dos espectadores da Copa.
Os dados também indicam que, mesmo exibindo apenas parte das partidas e dividindo os direitos de transmissão com outras plataformas, a Globo atingiu o dobro de pessoas em relação ao principal concorrente no streaming aberto. Além disso, 28% do público total da Copa acompanhou os jogos exclusivamente pelos veículos da empresa.
TV Globo lidera todos os jogos da fase de grupos
Na TV aberta, a Globo liderou a audiência em todas as partidas transmitidas e registrou os 27 maiores índices de audiência da primeira fase da Copa.
Segundo o levantamento, a média de audiência no Painel Nacional de Televisão (PNT) cresceu 10% em comparação às quatro semanas anteriores ao início do torneio. Entre os jovens de 18 a 34 anos, o avanço foi de 11%, enquanto entre o público masculino o crescimento chegou a 20%.
A partida entre Escócia e Brasil, disputada em 24 de junho, foi a transmissão de maior audiência da fase de grupos, alcançando 39 pontos. Na sequência aparecem Brasil x Haiti, com 34 pontos, e Brasil x Marrocos, que registrou 33 pontos.
Entre os demais confrontos de maior audiência estão Japão x Suécia (24 pontos), Arábia Saudita x Uruguai (23 pontos) e México x África do Sul (21 pontos). Ao todo, as 27 maiores audiências da fase de grupos foram registradas pela TV Globo.
Sportv mantém liderança na TV por assinatura
Na televisão por assinatura, o sportv permaneceu na liderança durante todos os dias da fase de grupos. Conforme os dados divulgados pela Globo, o canal esportivo ficou 77% acima do segundo colocado no período.
Leia Também:
Plataformas digitais também registram crescimento
O desempenho positivo também se refletiu no ambiente digital. No ge, o alcance diário cresceu 28% em comparação com a média registrada ao longo do ano.
Já nas redes sociais, o ecossistema formado pela Globo e pelo projeto "2026 Convocados" registrou um crescimento de 12 vezes no número de visualizações de vídeos em relação ao desempenho obtido durante a Copa do Mundo de 2022.
Veja o ranking das maiores audiências da fase de grupos
As 27 maiores audiências da primeira fase da Copa foram registradas pela TV Globo. O confronto entre Escócia e Brasil, disputado em 24 de junho, liderou o ranking, com 39 pontos, seguido por Brasil x Haiti (34 pontos) e Brasil x Marrocos(33 pontos).
- 24/6/2026 (TV Globo) - ESCÓCIA X BRASIL (39 pts)
- 19/6/2026 (TV Globo) - BRASIL X HAITI (34 pts)
- 13/6/2026 (TV Globo) - BRASIL X MARROCOS (33 pts)
- 25/6/2026 (TV Globo) - JAPÃO X SUÉCIA (24 pts)
- 15/6/2026 (TV Globo) - ARÁBIA SAUDITA X URUGUAI (23 pts)
- 11/6/2026 (TV Globo) - MÉXICO X ÁFRICA SUL (21 pts)
- 25/6/2026 (TV Globo) - EQUADOR X ALEMANHA (20 pts)
- 26/6/2026 (TV Globo) - URUGUAI X ESPANHA (19 pts)
- 17/6/2026 (TV Globo) - INGLATERRA X CROÁCIA (19 pts)
- 22/6/2026 (TV Globo) - NORUEGA X SENEGAL (19 pts)
- 16/6/2026 (TV Globo) - FRANÇA X SENEGAL (18 pts)
- 27/6/2026 (TV Globo) - PANAMÁ X INGLATERRA (18 pts)
- 23/6/2026 (TV Globo) - INGLATERRA X GANA (17 pts)
- 12/6/2026 (TV Globo) - ESTADOS UNIDOS X PARAGUAI (17 pts)
- 14/6/2026 (TV Globo) - COSTA DO MARFIM X EQUADOR (17 pts)
- 26/6/2026 (TV Globo) - NORUEGA X FRANÇA (17 pts)
- 21/6/2026 (TV Globo) - URUGUAI X CABO VERDE (16 pts)
- 15/6/2026 (TV Globo) - BÉLGICA X EGITO (16 pts)
- 14/6/2026 (TV Globo) - HOLANDA X JAPÃO (16 pts)
- 18/6/2026 (TV Globo) - MÉXICO X CORÉIA SUL (16 pts)
- 20/6/2026 (TV Globo) - ALEMANHA X COSTA DO MARFIM (16 pts)
- 22/6/2026 (TV Globo) - ARGENTINA X ÁUSTRIA (15 pts)
- 24/6/2026 (TV Globo) - REPÚBLICA TCHECA X MÉXICO (14 pts)
- 18/6/2026 (TV Globo) - SUÍÇA X BÓSNIA E HERZEGOVINA (14 pts)
- 21/6/2026 (TV Globo) - NOVA ZELÂNDIA X EGITO (12 pts)
- 23/6/2026 (TV Globo) - COLÔMBIA X CONGO (11 pts)
- 25/6/2026 (TV Globo) - TURQUIA X ESTADOS UNIDOS (10 pts)