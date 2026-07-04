Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

DEFINIDO?

Saiba quem deve substituir Lucas Paquetá em Brasil e Noruega na Copa

Meia da Seleção Brasileira sofreu lesão na coxa e não deve atuar mais no Mundial

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Lucas Paquetá em jogo pela Seleção Brasileira
Lucas Paquetá em jogo pela Seleção Brasileira - Foto: Megan Briggs | AFP

Gabriel Martinelli ganhou força para começar entre os titulares da Seleção Brasileira no confronto decisivo contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Nos dois últimos treinamentos antes da partida, Carlo Ancelotti manteve o atacante do Arsenal na equipe principal, indicando que ele deve ocupar a vaga deixada por Lucas Paquetá.

O duelo entre brasileiros e noruegueses será disputado neste domingo, às 17h, no Estádio de Nova York/Nova Jersey, valendo vaga nas quartas de final do Mundial.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Herói da classificação diante do Japão ao marcar o gol da vitória, Martinelli superou a concorrência de Danilo Santos. O meio-campista do Botafogo chegou a ser testado por Ancelotti durante as atividades da última quinta-feira, mas perdeu espaço nas sessões seguintes.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Copa do Mundo: veja onde assistir, horários e escalações dos jogos deste sábado
Copa do Mundo: veja onde assistir, horários e escalações dos jogos deste sábado imagem

FUTEBOL

Paraguai pode repetir história de 2010 se bater França de Mbappé
Paraguai pode repetir história de 2010 se bater França de Mbappé imagem

GLOBO X CAZÉTV

Colunista da Globo detona narração da CazéTV na Copa: “Exageros”
Colunista da Globo detona narração da CazéTV na Copa: “Exageros” imagem

A mudança foi motivada pelo problema físico de Lucas Paquetá. O camisa 8 sofreu uma lesão na coxa esquerda e, embora permaneça integrado ao elenco, a expectativa é de que não tenha condições de voltar a atuar nesta edição da Copa do Mundo.

Caso a formação seja confirmada na preleção deste domingo, poucas horas antes da partida, o restante da equipe será o mesmo que iniciou o confronto contra o Japão na fase anterior.

Novidades

Recuperado da lesão na coxa direita sofrida no jogo contra o Haiti, Raphinha está em processo de transição para o campo e fez, neste sábado, uma atividade focada em um trabalho individual. Somente no final do treino, o atacante se juntou ao restante do time.

A tendência é de que o camisa 11 ainda não enfrente a Noruega, mas ele está sendo preparado para uma possível quartas de final.

Quem avançar do duelo entre Brasil e Noruega enfrentará o vencedor de México x Inglaterra nas quartas de final, marcadas para o dia 11 de julho, em Miami.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil na copa Copa do Mundo 2026 Lucas Paquetá

Relacionadas

Mais lidas