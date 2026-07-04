DEFINIDO?
Saiba quem deve substituir Lucas Paquetá em Brasil e Noruega na Copa
Meia da Seleção Brasileira sofreu lesão na coxa e não deve atuar mais no Mundial
Gabriel Martinelli ganhou força para começar entre os titulares da Seleção Brasileira no confronto decisivo contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Nos dois últimos treinamentos antes da partida, Carlo Ancelotti manteve o atacante do Arsenal na equipe principal, indicando que ele deve ocupar a vaga deixada por Lucas Paquetá.
O duelo entre brasileiros e noruegueses será disputado neste domingo, às 17h, no Estádio de Nova York/Nova Jersey, valendo vaga nas quartas de final do Mundial.
Herói da classificação diante do Japão ao marcar o gol da vitória, Martinelli superou a concorrência de Danilo Santos. O meio-campista do Botafogo chegou a ser testado por Ancelotti durante as atividades da última quinta-feira, mas perdeu espaço nas sessões seguintes.
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A mudança foi motivada pelo problema físico de Lucas Paquetá. O camisa 8 sofreu uma lesão na coxa esquerda e, embora permaneça integrado ao elenco, a expectativa é de que não tenha condições de voltar a atuar nesta edição da Copa do Mundo.
Caso a formação seja confirmada na preleção deste domingo, poucas horas antes da partida, o restante da equipe será o mesmo que iniciou o confronto contra o Japão na fase anterior.
Novidades
Recuperado da lesão na coxa direita sofrida no jogo contra o Haiti, Raphinha está em processo de transição para o campo e fez, neste sábado, uma atividade focada em um trabalho individual. Somente no final do treino, o atacante se juntou ao restante do time.
A tendência é de que o camisa 11 ainda não enfrente a Noruega, mas ele está sendo preparado para uma possível quartas de final.
Quem avançar do duelo entre Brasil e Noruega enfrentará o vencedor de México x Inglaterra nas quartas de final, marcadas para o dia 11 de julho, em Miami.