Colunista da Globo detona narração da CazéTV na Copa: “Exageros”

A disputa entre Globo e CazéTV nas transmissões da Copa do Mundo de 2026 ganhou um novo capítulo fora de campo. O narrador Raony Pacheco, um dos nomes da CazéTV no Mundial, foi alvo de críticas de uma colunista do jornal O Globo e recebeu nota zero pela atuação durante os jogos da competição.

A avaliação foi feita por Anna Luiza Santiago, que criticou o estilo de narração de Raony. No texto, a colunista afirmou haver “exageros” nas transmissões e apontou excesso de empolgação mesmo em lances considerados simples.

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“Nota zero para exageros nas narrações de Raony Pacheco na Cazé TV. Tudo transcorre sempre num volume altíssimo, e há uma empolgação demasiada em lances simples. Aliás, acontecem excessos parecidos durante entrevistas da equipe com torcedores nos pré-jogos”, escreveu a jornalista.

Narrador se manifestou

A crítica repercutiu nas redes sociais e levou o narrador a se manifestar. Em tom bem-humorado, Raony afirmou que avaliações fazem parte do trabalho e brincou com a nota recebida.

“Calma, gente, ninguém vai morrer. Análises são sempre bem-vindas. E bora que bora. Lembrando que já tirei zero também na época da escola, que fase”, escreveu o narrador no X (ex-Twitter).

Calma, gente, ninguém vai morrer. Análises são sempre bem vindas. E bora que bora. Lembrando que já tirei zero também na época da escola, que fase, kkkk https://t.co/hcI3zCW3qN — Raony Pacheco (@RaonyPacheco) July 3, 2026

Troca de farpas

O episódio ocorre em meio à disputa entre Globo, SBT e CazéTV pela audiência da Copa do Mundo. A transmissão do Mundial de 2026 está mais fragmentada do que em edições anteriores, com partidas exibidas na TV aberta, na TV por assinatura e em plataformas digitais.

A CazéTV tem como trunfo o direito de exibir todos os 104 jogos da competição no YouTube. A Globo, por outro lado, adquiriu 55 partidas, sendo 32 delas divididas com o SBT. Jogos da Seleção Brasileira também são transmitidos por diferentes canais e plataformas.

Durante a competição, as emissoras têm trocado alfinetadas. Globo e SBT exploram o delay das transmissões digitais, reforçando que a TV aberta mostra os gols antes. A CazéTV, por sua vez, tem destacado o fato de ser a única plataforma com todos os jogos do torneio.