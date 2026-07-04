"Evitar os raios": Paraguai arma retranca contra tempestade de Mbappé

A missão de derrubar mais um gigante do futebol mundial na Filadélfia, neste sábado, 4, beira o épico. O Paraguai chega embalado às oitavas de final da Copa do Mundo após eliminar a poderosa Alemanha, mas despachar a França de Kylian Mbappé é um feito de patamar completamente diferente.



O técnico Gustavo Alfaro, arquiteto da surpreendente campanha da 'Albirroja', aposta em uma combinação clássica para fazer história: muralha defensiva, contra-ataque letal e resiliência inabalável.



O desafio, porém, é colossal. Os 'Bleus' chegam ao mata-mata com uma campanha irretocável e ostentam o status de grandes favoritos ao título mundial:

Campanha da França na Copa: 4 vitórias em 4 jogos

4 vitórias em 4 jogos Ataque avassalador: 13 gols marcados

13 gols marcados Defesa sólida: Apenas 2 gols sofridos

Apenas 2 gols sofridos Resultados anteriores: Senegal (3x1), Iraque (3x0), Noruega (4x1) e Suécia (3x0).

"A França é uma tempestade", alerta Alfaro

Ver Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé jogarem juntos tem sido um espetáculo à parte nesta Copa. O astro do Real Madrid já soma seis gols e disputa a artilharia do torneio com Lionel Messi, enquanto Olise lidera a lista de assistências, com cinco passes para gol.

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Sabendo do poder de fogo do adversário, o comandante paraguaio usou uma metáfora climática para projetar o duelo.

"A França é uma tempestade. Esses raios, que vêm de qualquer lugar, têm o gol como alvo. Portanto, sabemos que uma tempestade se aproxima e precisamos descobrir como evitar os raios. O Paraguai tem qualidade e vai aproveitar ao máximo sua oportunidade. Eles não têm nada a perder", Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai.

O fantasma de 1998 e o fator clima nos EUA

O confronto traz à tona memórias dramáticas para o técnico francês Didier Deschamps. Nas oitavas de final da Copa de 1998, Deschamps era o capitão em campo quando o lendário goleiro paraguaio José Luis Chilavert levou a França à prorrogação, em um jogo duríssimo decidido apenas pelo "gol de ouro" de Laurent Blanc.

Além do peso histórico e das armas paraguaias como Julio Enciso e Miguel Almirón, o duelo deste sábado terá um fator extracampo crucial: o clima extremo na Filadélfia.

A previsão indica uma onda de calor intenso, com os termômetros atingindo 34°C e altíssima umidade na hora da partida. Há também um alerta real de tempestades elétricas para a região, o que pode provocar interrupções ou até o adiamento do confronto.

Quem avançar deste duelo das oitavas de final enfrentará o vencedor de Marrocos e Canadá nas quartas de final da Copa do Mundo.