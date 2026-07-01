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COPA DO MUNDO

Mbappé supera Ronaldo em ranking histórico no mata-mata de Copas

Francês atingiu a marca de 10 gols em apenas nove partidas eliminatórias

Lucas Vilas Boas
Por
Kylian Mbappé, atacante da França
Kylian Mbappé, atacante da França - Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kylian Mbappé voltou a deixar sua marca na história das Copas do Mundo. O atacante francês balançou as redes na vitória da França sobre a Suécia, nesta terça-feira, 30, pelas oitavas de final do Mundial de 2026, e se isolou como o maior artilheiro da história do mata-mata da competição.

O gol marcado diante dos suecos levou o camisa 10 aos 10 tentos em partidas eliminatórias, superando dois dos maiores ídolos do futebol brasileiro: Leônidas da Silva e Ronaldo Fenômeno, que dividiam o topo do ranking até então.

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A impressionante marca é resultado do protagonismo de Mbappé nas últimas três edições da Copa. Em 2018, quando a França conquistou o bicampeonato mundial, o atacante marcou três vezes na fase eliminatória: duas na vitória por 4 a 3 sobre a Argentina, nas oitavas de final, e uma na decisão contra a Croácia.

No Catar, em 2022, voltou a ser decisivo. Fez dois gols sobre a Polônia nas oitavas e protagonizou uma das maiores atuações da história das finais ao anotar um hat-trick contra a Argentina. Apesar da exibição memorável, os franceses acabaram derrotados nos pênaltis e ficaram com o vice-campeonato.

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Agora, no Mundial de 2026, Mbappé voltou a aparecer em um jogo eliminatório para ampliar ainda mais sua vantagem no ranking histórico. Aos 27 anos, ele soma 10 gols em apenas nove partidas de mata-mata em Copas do Mundo.

Os brasileiros Leônidas da Silva e Ronaldo Fenômeno aparecem logo atrás. O "Diamante Negro" alcançou oito gols em apenas cinco confrontos disputados nas edições de 1934 e 1938. Já Ronaldo precisou de dez partidas eliminatórias, entre os Mundiais de 1998 e 2006, para atingir a mesma quantidade.

Curiosamente, Lionel Messi, principal rival de Mbappé na era recente, tem desempenho bem mais modesto nesse recorte. O argentino marcou cinco gols em confrontos eliminatórios de Copa do Mundo, todos durante a campanha do título conquistado em 2022.

Maiores artilheiros da história do mata-mata das Copas

  • Kylian Mbappé (França) – 10 gols em 9 jogos;
  • Leônidas da Silva (Brasil) – 8 gols em 5 jogos;
  • Ronaldo Fenômeno (Brasil) – 8 gols em 10 jogos;
  • Just Fontaine (França) – 7 gols em 3 jogos;
  • Vavá (Brasil) – 7 gols em 5 jogos;
  • Oldřich Nejedlý (Tchecoslováquia) – 7 gols em 6 jogos;
  • Pelé (Brasil) – 7 gols em 6 jogos;
  • Eusébio (Portugal) – 6 gols em 3 jogos;
  • György Sárosi (Hungria) – 6 gols em 5 jogos;
  • Gary Lineker (Inglaterra) – 6 gols em 6 jogos;
  • Roberto Baggio (Itália) – 6 gols em 9 jogos.
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Copa do Mundo 2026 mbappe

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