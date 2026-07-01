Mbappé supera Ronaldo em ranking histórico no mata-mata de Copas

Kylian Mbappé voltou a deixar sua marca na história das Copas do Mundo. O atacante francês balançou as redes na vitória da França sobre a Suécia, nesta terça-feira, 30, pelas oitavas de final do Mundial de 2026, e se isolou como o maior artilheiro da história do mata-mata da competição.

O gol marcado diante dos suecos levou o camisa 10 aos 10 tentos em partidas eliminatórias, superando dois dos maiores ídolos do futebol brasileiro: Leônidas da Silva e Ronaldo Fenômeno, que dividiam o topo do ranking até então.

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A impressionante marca é resultado do protagonismo de Mbappé nas últimas três edições da Copa. Em 2018, quando a França conquistou o bicampeonato mundial, o atacante marcou três vezes na fase eliminatória: duas na vitória por 4 a 3 sobre a Argentina, nas oitavas de final, e uma na decisão contra a Croácia.

No Catar, em 2022, voltou a ser decisivo. Fez dois gols sobre a Polônia nas oitavas e protagonizou uma das maiores atuações da história das finais ao anotar um hat-trick contra a Argentina. Apesar da exibição memorável, os franceses acabaram derrotados nos pênaltis e ficaram com o vice-campeonato.

Agora, no Mundial de 2026, Mbappé voltou a aparecer em um jogo eliminatório para ampliar ainda mais sua vantagem no ranking histórico. Aos 27 anos, ele soma 10 gols em apenas nove partidas de mata-mata em Copas do Mundo.

Os brasileiros Leônidas da Silva e Ronaldo Fenômeno aparecem logo atrás. O "Diamante Negro" alcançou oito gols em apenas cinco confrontos disputados nas edições de 1934 e 1938. Já Ronaldo precisou de dez partidas eliminatórias, entre os Mundiais de 1998 e 2006, para atingir a mesma quantidade.

Curiosamente, Lionel Messi, principal rival de Mbappé na era recente, tem desempenho bem mais modesto nesse recorte. O argentino marcou cinco gols em confrontos eliminatórios de Copa do Mundo, todos durante a campanha do título conquistado em 2022.

Maiores artilheiros da história do mata-mata das Copas