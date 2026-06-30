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BAILE FRANCÊS!

França vence Suécia com show de Mbappé e avança na Copa do Mundo 2026

Seleção francesa dominou o confronto em Nova York, nos Estados Unidos

Lucas Vilas Boas
Por
Kylian Mbappé comemorando gol da França
Kylian Mbappé comemorando gol da França - Foto: Divulgação | Fifa

A França está classificada às oitavas de final da Copa do Mundo 2026 e sonhando com o título. Nesta terça-feira, 30, os franceses não enfrentaram dificuldades para vencer a Suécia e aplicaram um 3 a 0, no Estádio de Nova York, pela segunda fase do Mundial.

O astro Kylian Mbappé abriu o placar logo na primeira etapa e fechou a contagem na reta final da partida, para igualar a Messi na artilharia da competição, com seis gols marcados. O jovem Barcola, que atua no Paris Saint-Germain, marcou o segundo gol da seleção bicampeã no confronto.

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Apesar de ter a dupla Isak e Viktor Gyökeres no comando do ataque, a Suécia não conseguiu oferecer perigo à defesa francesa e sofreu bastante com o arsenal de opções ofensivas da França.

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Com a classificação à próxima fase, os franceses encaram o Paraguai nas oitavas de final. Os sul-americanos surpreenderam ao eliminar a favorita Alemanha em disputa de pênaltis, com show do goleiro Orlando Gill.

O duelo acontece no próximo sábado, 4, às 18h, no Estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, e vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2026.

Perto de Recorde

Com dois gols marcados contra a Suécia, Mbappé também se aproximou de Lionel Messi na artilharia da história das Copas. Ele chegou a 18 gols marcados e agora tem apenas um a menos que o craque argentino, que também segue no Mundial em busca do título.

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Copa do Mundo 2026 Kylian Mbappé

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