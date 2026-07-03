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HISTÓRIA!

Egito brilha nos pênaltis, elimina Austrália e avança na Copa do Mundo

Jogo terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar e foi decidido nas cobranças de pênaltis

Lucas Vilas Boas
Por
Egito avançou na Copa do Mundo
Egito avançou na Copa do Mundo - Foto: AFP

O Egito avançou pela primeira vez na sua história em um mata-mata de Copa do Mundo, e já voltou a fazer história nesta sexta-feira, 3. A equipe liderada por Mohamed Salah empatou em 1 a 1 no tempo regulamentar com a Austrália, brilhou nos pênaltis e avançou às oitavas de final do Mundial.

Os egípcios abriram o placar logo aos 13 minutos do primeiro tempo com Ashour em jogo muito equilibrado, mas viram os australianos deixarem tudo igual com gol contra de Mohamed Hany. A igualdade se manteve até o final do tempo regulamentar e prorrogação.

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Na disputa de pênalti, Souttar perdeu a primeira cobrança para a Austrália, isolando a finalização por cima do gol, e acabou decidindo negativamente para sua seleção. Com Salah marcando de cavadinha, o Egito venceu por 4 a 3 e fez história na Copa do Mundo.

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O Egito chegou ao Mundial sem ter sequer uma vitória em Copas, mas estava destinado a quebrar esse tabu. A equipe venceu a Nova Zelândia na fase de grupos, empatou com Bélgica e Irã, e se classificou à segunda fase de forma invicta.

Com o resultado, os egípcios agora esperam o resultado do duelo entre Argentina e Cabo Verde, que acontece logo mais, às 19h, para conhecerem seu adversário nas oitavas de final.

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