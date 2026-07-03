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COPA DO MUNDO

Com Neymar e Endrick, álbum da Copa ganha 120 novas figurinhas

Pacotes incluem astros que ficaram fora da convocação original

Lucas Vilas Boas
Por
Figurinha de Neymar
Figurinha de Neymar - Foto: Divulgação | Panini

O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 ganhou uma atualização para os colecionadores. A Panini confirmou o lançamento de um pacote complementar com 120 novas figurinhas, que chegará às bancas, livrarias e demais pontos de venda a partir do dia 10 de julho.

A novidade permitirá incluir atletas que ficaram de fora da edição original, mas acabaram convocados para disputar o Mundial. Entre os novos cromos estão nomes de peso do futebol internacional, como Neymar, Manuel Neuer e Endrick, além de outros jogadores chamados pelas seleções após o fechamento da produção do álbum.

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Figurinha de Neymar
Figurinha de Neymar - Foto: Divulgação | Panini

O pacote também traz duas figurinhas exclusivas: uma reunindo os três mascotes da competição — Maple, Zayu e Clutch — e outra intitulada "We Are Panini", inspirada na identidade visual do torneio. O Brasil será representado por cinco novas figurinhas: Alex Sandro, Endrick, Igor Thiago, Neymar e Weverton.

A atualização ainda contempla jogadores importantes de outras seleções, entre eles Deniz Undav e Manuel Neuer (Alemanha), Giovani Lo Celso (Argentina), Pau Cubarsí, Marcos Llorente e Yeremi Pino (Espanha), N'Golo Kanté e Ryan Cherki (França), Noni Madueke e Nico O'Reilly (Inglaterra), Guillermo Ochoa e Gilberto Mora (México), além de Matías Viña (Uruguai).

Disponível inicialmente em pré-venda por R$ 119,90 no site da Panini, o kit também será comercializado nas principais bancas e livrarias do país. Cada figurinha possui, no verso, a indicação exata do espaço onde deve ser colada, substituindo atletas que apareceram no álbum, mas acabaram não integrando as listas definitivas das seleções.

O álbum reúne 18 jogadores de cada uma das 48 seleções participantes, totalizando 864 atletas. No entanto, apenas 746 deles foram efetivamente convocados para a Copa do Mundo, o que significa que cerca de 13,6% dos nomes presentes na publicação original ficaram fora da competição.

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Lista completa dos jogadores da atualização do álbum da Copa 2026:

África do Sul

  • Ime Okon
  • Jayden Adams
  • Themba Zwane
  • Relebohile Mokofeng

Alemanha

  • Manuel Neuer
  • Malick Thiaw
  • Aleksandar Pavlović
  • Angelo Stiller
  • Deniz Undav

Argélia

  • Luca Zidane
  • Rafik Belghali
  • Ibrahim Maza
  • Farès Ghedjemis
  • Adil Boulbina

Árabia Saudita

  • Abdudelah Al-Amri
  • Ali Majrashi
  • Mohamed Kanno
  • Sultan Mandash

Argentina

  • Giovani Lo Celso

Austrália

  • Paul Izzo
  • Jason Geria
  • Paul Okon-Engstler
  • Ajdin Hrustic
  • Nishan Velupillay

Bélgica

  • Dodi Lukébakio

Brasil

  • Alex Sandro
  • Endrick
  • Neymar Jr.
  • Igor Thiago
  • Weverton

Cabo Verde

  • Laros Duarte
  • Nuno da Costa

Canadá

  • Joel Waterman
  • Alfie Jones

Catar

  • Ayoub Aloui
  • Jassem Gaber
  • Mohammed Muntari

Coreia do Sul

  • Taehyeon Kim
  • Moonhwan Kim

Costa do Marfim

  • Guéla Doué
  • Elye Wahi
  • Nicolas Pépé

Croácia

  • Nikola Vlašić
  • Igor Matanović

Equador

  • Anthony Valencia

Escócia

  • Nathan Patterson

Egito

  • Mohamed Abdelmonem
  • Mahmoud Saber
  • Haissem Hassan
  • Ibrahim Adel

Espanha

  • Pau Cubarsí
  • Alejandro Grimaldo
  • Marcos Llorente
  • Yeremy Pino

EUA

  • Gio Reyna
  • Sebastian Berhalter

França

  • N’Golo Kanté
  • Rayan Cherki
  • Marcus Thuram

Gana

  • Benjamin Asare
  • Jonas Adjetey
  • Kojo Peprah Oppong
  • Kwasi Sibo
  • Christopher Bonsu Baah
  • Ernest Nuamah
  • Brandon Thomas-Asante
  • Prince Adu

Haiti

  • Wilguens Paugain
  • Wilson Isidor

Holanda

  • Quinten Timber
  • Noa Lang

Inglaterra

  • Nico O’Reilly
  • Eberechi Eze
  • Noni Madueke

Irã

  • Arya Yousefi
  • Ali Nemati
  • Amirmohammad Razzaghinia
  • Ali Alipour
  • Amirhossein Hosseinzadeh

Iraque

  • Kevin Yakob

Japão

  • Hiroki Ito
  • Wataru Endo
  • Yuito Suzuki
  • Daizen Maeda

Jordânia

  • Odeh Fakhoury

Marrocos

  • Issa Diop
  • Anass Salah-Eddine
  • Chadi Riad
  • Neil El Aynaoui
  • Chemsdine Talbi

México

  • Guillermo Ochoa
  • Érik Lira
  • Álvaro Fidalgo
  • Brian Gutiérrez
  • Gilberto Mora
  • Armando González

Noruega

  • Jens Petter Hauge

Paraguai

  • Braian Ojeda
  • Álex Arce

República Tcheca

  • Vladimír Darida
  • David Douděra
  • Mojmír Chytil

Senegal

  • Ibrahim Mbaye

Suécia

  • Carl Starfelt
  • Besfort Zeneli
  • Alexander Bernhardsson
  • Benjamin Nygren

Tunísia

  • Abdelmouhib Chamakh
  • Omar Rekik
  • Anis Ben Slimane
  • Rani Khedira
  • Mohamed Belhadj Mahmoud
  • Mortadha Ben Ouanes
  • Sebastian Tounekti

Uruguai

  • Matías Viña
  • Uzbequistão
  • Jakhongir Urozov
  • Akmal Mozgovoy
  • Azizjon Ganiev
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Álbum da Copa Copa do Mundo 2026

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