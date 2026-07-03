COPA DO MUNDO
Com Neymar e Endrick, álbum da Copa ganha 120 novas figurinhas
Pacotes incluem astros que ficaram fora da convocação original
O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 ganhou uma atualização para os colecionadores. A Panini confirmou o lançamento de um pacote complementar com 120 novas figurinhas, que chegará às bancas, livrarias e demais pontos de venda a partir do dia 10 de julho.
A novidade permitirá incluir atletas que ficaram de fora da edição original, mas acabaram convocados para disputar o Mundial. Entre os novos cromos estão nomes de peso do futebol internacional, como Neymar, Manuel Neuer e Endrick, além de outros jogadores chamados pelas seleções após o fechamento da produção do álbum.
O pacote também traz duas figurinhas exclusivas: uma reunindo os três mascotes da competição — Maple, Zayu e Clutch — e outra intitulada "We Are Panini", inspirada na identidade visual do torneio. O Brasil será representado por cinco novas figurinhas: Alex Sandro, Endrick, Igor Thiago, Neymar e Weverton.
A atualização ainda contempla jogadores importantes de outras seleções, entre eles Deniz Undav e Manuel Neuer (Alemanha), Giovani Lo Celso (Argentina), Pau Cubarsí, Marcos Llorente e Yeremi Pino (Espanha), N'Golo Kanté e Ryan Cherki (França), Noni Madueke e Nico O'Reilly (Inglaterra), Guillermo Ochoa e Gilberto Mora (México), além de Matías Viña (Uruguai).
Disponível inicialmente em pré-venda por R$ 119,90 no site da Panini, o kit também será comercializado nas principais bancas e livrarias do país. Cada figurinha possui, no verso, a indicação exata do espaço onde deve ser colada, substituindo atletas que apareceram no álbum, mas acabaram não integrando as listas definitivas das seleções.
O álbum reúne 18 jogadores de cada uma das 48 seleções participantes, totalizando 864 atletas. No entanto, apenas 746 deles foram efetivamente convocados para a Copa do Mundo, o que significa que cerca de 13,6% dos nomes presentes na publicação original ficaram fora da competição.
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Lista completa dos jogadores da atualização do álbum da Copa 2026:
África do Sul
- Ime Okon
- Jayden Adams
- Themba Zwane
- Relebohile Mokofeng
Alemanha
- Manuel Neuer
- Malick Thiaw
- Aleksandar Pavlović
- Angelo Stiller
- Deniz Undav
Argélia
- Luca Zidane
- Rafik Belghali
- Ibrahim Maza
- Farès Ghedjemis
- Adil Boulbina
Árabia Saudita
- Abdudelah Al-Amri
- Ali Majrashi
- Mohamed Kanno
- Sultan Mandash
Argentina
- Giovani Lo Celso
Austrália
- Paul Izzo
- Jason Geria
- Paul Okon-Engstler
- Ajdin Hrustic
- Nishan Velupillay
Bélgica
- Dodi Lukébakio
Brasil
- Alex Sandro
- Endrick
- Neymar Jr.
- Igor Thiago
- Weverton
Cabo Verde
- Laros Duarte
- Nuno da Costa
Canadá
- Joel Waterman
- Alfie Jones
Catar
- Ayoub Aloui
- Jassem Gaber
- Mohammed Muntari
Coreia do Sul
- Taehyeon Kim
- Moonhwan Kim
Costa do Marfim
- Guéla Doué
- Elye Wahi
- Nicolas Pépé
Croácia
- Nikola Vlašić
- Igor Matanović
Equador
- Anthony Valencia
Escócia
- Nathan Patterson
Egito
- Mohamed Abdelmonem
- Mahmoud Saber
- Haissem Hassan
- Ibrahim Adel
Espanha
- Pau Cubarsí
- Alejandro Grimaldo
- Marcos Llorente
- Yeremy Pino
EUA
- Gio Reyna
- Sebastian Berhalter
França
- N’Golo Kanté
- Rayan Cherki
- Marcus Thuram
Gana
- Benjamin Asare
- Jonas Adjetey
- Kojo Peprah Oppong
- Kwasi Sibo
- Christopher Bonsu Baah
- Ernest Nuamah
- Brandon Thomas-Asante
- Prince Adu
Haiti
- Wilguens Paugain
- Wilson Isidor
Holanda
- Quinten Timber
- Noa Lang
Inglaterra
- Nico O’Reilly
- Eberechi Eze
- Noni Madueke
Irã
- Arya Yousefi
- Ali Nemati
- Amirmohammad Razzaghinia
- Ali Alipour
- Amirhossein Hosseinzadeh
Iraque
- Kevin Yakob
Japão
- Hiroki Ito
- Wataru Endo
- Yuito Suzuki
- Daizen Maeda
Jordânia
- Odeh Fakhoury
Marrocos
- Issa Diop
- Anass Salah-Eddine
- Chadi Riad
- Neil El Aynaoui
- Chemsdine Talbi
México
- Guillermo Ochoa
- Érik Lira
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Gilberto Mora
- Armando González
Noruega
- Jens Petter Hauge
Paraguai
- Braian Ojeda
- Álex Arce
República Tcheca
- Vladimír Darida
- David Douděra
- Mojmír Chytil
Senegal
- Ibrahim Mbaye
Suécia
- Carl Starfelt
- Besfort Zeneli
- Alexander Bernhardsson
- Benjamin Nygren
Tunísia
- Abdelmouhib Chamakh
- Omar Rekik
- Anis Ben Slimane
- Rani Khedira
- Mohamed Belhadj Mahmoud
- Mortadha Ben Ouanes
- Sebastian Tounekti
Uruguai
- Matías Viña
- Uzbequistão
- Jakhongir Urozov
- Akmal Mozgovoy
- Azizjon Ganiev