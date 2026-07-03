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COPA DO MUNDO

Treino da Seleção conta com retorno de Raphinha, recuperado de lesão

Atacante recebeu as tradicionais boas-vindas dos companheiros

João Grassi
Por
Raphinha de volta aos treinos
Raphinha de volta aos treinos - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

A Seleção Brasileira realizou, no início da tarde desta sexta-feira, 3, o penúltimo treinamento preparatório para o confronto eliminatório diante da Noruega. A principal atração da atividade foi a reaparição de Raphinha, que voltou a trabalhar com o grupo e recebeu as tradicionais boas-vindas dos companheiros no início da sessão

O comandante Carlo Ancelotti pôde contar com o retorno de Rayan, reintegrado após passar por controle de carga na quinta, 2. Por outro lado, o meia Lucas Paquetá, com um problema na coxa esquerda, dificilmente terá condições de disputar o restante do torneio.

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Para preencher a lacuna deixada por dele, o baiano Danilo Santos é o favorito, embora Martinelli também possa aparecer entre os titulares.

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Quanto a Raphinha, o planejamento médico repete a estratégia de transição gradual utilizada recentemente com Neymar. O atacante participou apenas do aquecimento e de dinâmicas leves nos 15 minutos em que a imprensa pôde acompanhar o treino, migrando depois para uma carga reduzida de exercícios.

De acordo com o ge, o foco do departamento médico trabalha para deixar o jogador do Barcelona em condições para as quartas de final. O jogador do Barcelona era titular da equipe verde e amarela antes de se machucar e perder o duelo da fase 16-avos de final.

Treino da Seleção Brasileira e recepção de Raphinha feita pelos companheiros
Treino da Seleção Brasileira e recepção de Raphinha feita pelos companheiros - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Brasil x Noruega

O duelo pelas oitavas de final ocorre neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey. Quem se classificar terá pela frente o vencedor do embate entre México e Inglaterra na próxima etapa da competição.

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